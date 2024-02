Samassekou-Leihe nach Cadiz fix

Die TSG Hoffenheim verleiht wie erwartet Diadie Samassekou bis zum Ende der laufenden Saison an den spanischen Erstligisten FC Cadiz. Der Vertrag des malischen Nationalspielers hat im Kraichgau noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. "Diadie ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, bis zum Saisonende für den FC Cadiz auflaufen zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir zugestimmt. Diadie hat ohne Zweifel seine Qualitäten, die er nicht zuletzt aktuell beim Afrika-Cup unter Beweis stellt. Trotzdem hatte er in der Hinrunde nicht die entsprechenden Einsatzzeiten bei uns", sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG.