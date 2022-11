Samassekou auch bei Olympiakos kein Faktor

Eigentlich hatte er vom nächsten Schritt nach England geträumt, nun hat es Diadie Samassekou auch in Griechenland bei Olympiakos Piräus schwer.

Nur zwei Kurzeinsätze sind notiert für Diadie Samassekou unter Hoffenheims neuem Trainer André Breitenreiter an den ersten sechs Spieltagen dieser Saison. Also hatte der Nationalspieler Malis die Reißleine gezogen und sich auf den letzten Drücker noch ausleihen lassen. In Griechenland bei Olympiakos Piräus hoffte der defensive Mittelfeldspieler wieder zu mehr Spielpraxis zu kommen und eine wichtigere Rolle zu spielen als bei der TSG.

Doch diese Rechnung ist bislang nicht aufgegangen. Auch in der Hafenstadt Athens stand der 26-Jährige lediglich in vier von neun möglichen Ligaspielen auf dem Platz, wurde dreimal spät eingewechselt und stand er erst einmal in der Startelf. Und für die Europa League, die Piräus in der Freiburg-Gruppe als Letzter beendet hatte, war Samassekou wegen des späten Wechsels gar nicht gemeldet worden. Bislang also keine Spur von einer Wende zum Guten in dieser Saison für den ambitionierten Samassekou, auch in der Nationalelf blieb er zuletzt im Testspiel in Algerien (1:1) lange auf der Bank und durfte erst in der Schlussphase (81.) ran.

Karriereknick statt Premier League

Es ist ein echter Karriereknick für den Sechser, den die TSG vor drei Jahren für 12 Millionen Euro aus Salzburg geholt hatte. Dabei sollte auch Hoffenheim als weiteres Sprungbrett dienen, um dereinst den nächsten Schritt in der Laufbahn zu vollziehen und im Idealfall in Samassekous bevorzugter Liga in England Fuß zu fassen. Schließlich hatte er sich auch als Fan von Manchester United von Kindheitsbeinen an geoutet. Auch die TSG hatte sich durchaus einen solchen Schritt erhofft, um die Investitionen zu amortisieren und noch einen Transferüberschuss zu erwirtschaften. Doch stattdessen geht es nun eher bergab im Karriereverlauf.

Probleme bei der Spielfortsetzung

Samassekou hat sich als aggressiver, lauf- und zweikampfstarker Sechser durchaus einen Namen gemacht. Problematisch aber blieb stets die Spielfortsetzung nach seinen zahlreichen Balleroberungen. Da zeigte sich der technisch limitierte Mittelfeldspieler im Umschaltspiel oft zu fehlerhaft und ist auch nicht gemacht für fließendes Kombinationsspiel in engen Räumen, wie es bei großen Klubs eher erforderlich ist. Auch selbst wurde Samassekou viel zu selten torgefährlich und offenbarte bei Distanzschüssen wenig Zielgenauigkeit.

Eigentlich sollten höhere Spielzeiten und Selbstsicherheit bei Olympiakos die Formkurve wieder nach oben schnellen lassen. Gelingt dies auch in der Restsaison nicht beim aktuellen Tabellenvierten Griechenlands, wird es um so spannender, wie es weitergeht mit Samassekou, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2025 läuft.