Sam, Slapstick, Systemabsturz: Die drei besonderen USA-Reisen des DFB

Die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft im Oktober steht in der Kritik. Ein Rückblick auf drei besondere DFB-Abstecher nach Übersee, die auch reichlich Zündstoff boten.

Im Juni 1993, also vor etwas mehr als 30 Jahren, stieg erstmals eine deutsche Nationalmannschaft für eine USA-Reise in den Flieger. Die DFB-Elf nahm auf Einladung am US Cup teil. Das erste Duell in Übersee hat es gleich in sich: Der amtierende Weltmeister liegt gegen Brasilien in Washington D.C. nach 45 Minuten mit 0:3 zurück, schafft durch den Doppelpack von Jürgen Klinsmann und einen Treffer von Andreas Möller aber tatsächlich noch den Ausgleich.

Torreich und wild wird es auch gegen die Gastgeber, vor über 50.000 Zuschauern im Soldier Field ist Karl-Heinz Riedle beim 4:3-Erfolg über die USA mit einem Dreierpack die prägende Figur. Die Partie ist - ein Jahr vor der WM in den Staaten - zugleich ein US-Meilenstein für die Sportart: Erstmals wird ein Länderspiel live im TV übertragen - und das sogar ohne Werbeunterbrechungen. Es ist auch einer für Lothar Matthäus, der die Schallmauer von 100 Länderspielen durchbricht.

Weil im dritten und letzten Spiel Klinsmann auch noch den 2:1-Siegtreffer gegen England erzielt, krönt er sich zum Torschützenkönig des US Cup und macht sich im wenig fußballaffinen Land einen Namen. Nach dem Trip wird die DFB-Elf von den Buchmachern zum WM-Favoriten für die Endrunde im Jahr darauf erklärt. Dass Deutschland tatsächlich im Viertelfinale an Bulgarien (1:2) scheitern wird, ahnt da noch keiner.

Obwohl Matthäus den an eine Vase erinnernden Kristallpokal in die Höhe recken darf, gibt es scharfe Kritik. Von ARD-Experte Karl Heinz-Rummenigge. "Warum hat er sich nicht mal den Ball geschnappt und ist in seiner unwiderstehlichen Art nach vorne geprescht?", fragte der Europameister von 1980 erst, um dann zu ätzen: "Lothar redet zu viel. Er soll sich aufs Fußballspielen konzentrieren."

Wie auch Bundestrainer Berti Vogts ("Kalle hat wohl nicht richtig hingesehen") ist auch Matthäus nicht um eine Replik verlegen: "Kalle soll doch mal darüber nachdenken, dass er auch nicht immer gut gespielt hat. Ich bin das ganze Theater leid."

Ribbeck angezählt, Stielike liebäugelt mit Rücktritt

Keine sechs Jahre später sind es noch viel mehr leid. Im Februar 1999 erreicht der dreimalige Weltmeister einen "neuen Tiefpunkt", so zumindest formuliert es ARD-Kommentator Heribert Faßbender nach der 0:3-Niederlage in Jacksonville. Die USA überrennt das DFB-Team und stellt die Weichen binnen zehn Minuten auf Sieg - Claudio Reyna, Vater von BVB-Talent Giovanni, erzielt bereits in Minute 26 den Endstand.

Die deutliche Viertelfinal-Niederlage gegen Kroatien (0:3) bei der WM 1998 in Frankreich wirkt offenbar noch nach. TV-Experte Günter Netzer spricht gar vom "Schlimmsten, was ich im Fußball jemals gesehen habe". Der "Spiegel" stellt Jacksonville auf eine Stufe mit Cordoba, wo Weltmeister Deutschland bei der WM 1978 legendär Österreich unterlegen war.

Bester deutscher Spieler ist für den kicker noch Keeper Oliver Kahn, der die Note 4 bekommt. Sechs Spieler der Startelf "verdienen" sich die 6. Deutschland erlebt einen Systemabsturz. Und der Münchner Jens Jeremies, zweitbester Startelfspieler mit einer 5, erklärt passend dazu: "Wir wissen gar nicht, nach welchem System wir hier spielen sollen."

Teamchef Erich Ribbeck steht schwer in der Kritik. Nach dem 3:3 gegen Kolumbien in Miami kokettiert Co-Trainer Uli Stielike live im TV mit seinem Rücktritt - er liegt mit Ribbeck im Clinch. Rufe nach Retter Jupp Heynckes werden laut, andere wünschen sich Vogts zurück.

"Sinnfreier Luxustrip" liefert Löw "wichtige Erkenntnisse"

Bliebe noch die USA-Reise im Juni 2013, als der DFB zum 100-jährigen Bestehen des US-Verbandes nach Washington D.C. zurückkehrt. Mit Kritik wird in der Heimat nicht gespart. Das Gastspiel wird als "Urlaubsreise" und "sinnfreier Luxustrip" bezeichnet. Kein Wunder: Profis von Bayern und Dortmund, die in Wembley um Europas Krone kämpfen, sowie die von Real Madrid können nicht nach Übersee reisen.

Stattdessen wartet Joachim Löw mit Neulingen auf - die da Philipp Wollscheid, Max Kruse, Nicolai Müller oder Sidney Sam heißen. In Boca Raton, dem Südosten Floridas, geht es mit einem 4:2 gegen Ecuador vielversprechend los. Lukas Podolski erzielt dabei nach neun Sekunden das schnellste Länderspieltor der DFB-Geschichte. Neben dem Arsenal-Profi gelingt auch Lars Bender ein seltener Doppelpack, beim Stand von 4:0 ist die Partie schon nach 24 Minuten entschieden.

Es folgt eine wilde 3:4-Niederlage gegen die USA, von der besonders das Slapstick-Eigentor von Keeper Marc-André ter Stegen hängen bleibt. "Wir werden so einen jungen Torwart, der so ein Potenzial hat, nicht fallen lassen", stellt Torwarttrainer Andreas Köpke schnell klar.

Kruse besticht mit einem Tor und einer Vorlage, auch Sam legt einen Treffer auf. Löw zieht ein "extrem positives Fazit" und sieht "wichtige Erkenntnisse" mit Blick auf die WM 2014. Dort werden sieben US-Reisende Weltmeister - mitsamt Gruppensieg gegen die USA bei der "Wasserschlacht" von Recife.

Dass das Nagelsmann-Debüt im Rentschler Field von Hartford ohne Geschichten bleibt, darf zumindest angezweifelt werden. Historisch bedingt.