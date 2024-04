Salzburgs verkorkster April: Ein Monat - und alles ist anders

Ende März war die Welt in Salzburg noch in Ordnung. Ein Monat später ist alles anders. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen Sturm Graz.

Rückblick: 31. März, 19 Uhr. Mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Sturm Graz scheint der FC Red Bull Salzburg bereits am 24. Spieltag den entscheidenden Schritt Richtung Titelverteidigung zu machen. Der Vorsprung auf den lästigen Verfolger aus der Steiermark beträgt nunmehr fünf Zähler, der elfte Liga-Streich in Folge kündigt sich an. Doch nicht einmal ein Monat später ist die Welt in Salzburg ein klein wenig aus den Fugen geraten.

Trainerwechsel, Cup-Aus, drei Punkte Rückstand in der Meisterschaft. Der April 2024 verlief für den österreichischen Krösus ungewohnt turbulent und erfolglos. Von fünf Pflichtspielen konnten die Salzburger nur eines (4:2-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt beim Debüt von Onur Cinel) für sich entscheiden. Wie verwundbar die "Bullen" in der aktuellen Saison sind, zeigte sich am Mittwoch bei der 3:4-Niederlage in Klagenfurt. Erstmals seit dem 10. August 2008 (2:3 gegen Austria Wien) musste Salzburg den Platz nach einer 2:0-Führung als Verlierer verlassen.

Salzburg defensiv anfällig

Am Wörthersee kassierten die Salzburger nach dem 3:4 gegen Sturm sowie dem 1:3 gegen den LASK zum bereits dritten Mal in diesem Monat zumindest drei Gegentreffer. "Wir sind verunsichert, wenn wir ein Gegentor kriegen oder eine Chance verhauen. Das löst etwas in uns aus. Da geht es ganz viel um die Einstellung", hielt sich Tormann Alexander Schlager nach der jüngsten Niederlage nicht mit Kritik zurück.

Am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) bittet Salzburg nun zum Spitzenspiel gegen Sturm. Mit einem Sieg würde der Serienmeister an die Tabellenspitze zurückkehren, bei einer Niederlage würde der Titel wohl nach Graz wandern. Das Momentum spricht allenfalls für die Mannschaft von Christian Ilzer, eilte Sturm seit besagter Niederlage am Ostersonntag doch zu fünf Siegen in Folge.

Die Schwarz-Weißen strotzen daher vor Selbstvertrauen. "Es wird ein Sturm auf Salzburg zukommen, das um die Chance weiß, etwas Historisches zu schaffen", sagte Rechtsverteidiger Jusuf Gazigebovic nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Rapid. Auch Mittelfeldmotor Tomi Horvat gab sich vor dem richtungsweisenden Topspiel zuversichtlich: "Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag in Salzburg. Nichts ist unmöglich."