Salzburgs U 19 gastiert im "Hexenkessel" von Zilina

Der Nachwuchs von Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA Youth League auf Inter-Mailand-Bezwinger MSK Zilina. Vor über 5.000 Fans spielen die jungen Mozartstädter auch um den nächsten Schlager: Im Viertelfinale würde der Sieger aus der Partie PSG gegen Sevilla warten.

Hat Salzburg-Nachwuchsstürmer Roko Simic auch in Zilina Grund zum Jubeln? FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Nach dem Gruppensieg in der UEFA Youth League wartet auf die U-19-Mannschaft von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch das erste K.-o.-Spiel. Um 16.30 Uhr gastiert die Truppe von Ex-Profi René Aufhauser im Stadion pod Dubnom beim MSK Zilina. Die Slowaken setzten sich in der Zwischenrunde gegen den Nachwuchs von Inter Mailand mit 3:1 durch.

"Wir freuen uns auf das bevorstehende Abenteuer gegen einen physisch starken Gegner", sagte Aufhauser im Vorfeld der Partie im Norden der Slowakei. "Wir haben lange darauf hingearbeitet, um uns dieses K.-o.-Spiel zu verdienen und sind auch mit einer sehr guten Leistung durch die Gruppenphase gekommen." In der Vorrunde standen für die "Jungbullen" bei zwei Niederlagen (in Sevilla und Lille) vier Siege (zu Hause gegen Lille und Sevilla sowie zwei Erfolge gegen den VfL Wolfsburg) zu Buche.

In Zilina erwartet die Salzburger eine für Nachwuchsspiele ungewohnte Atmosphäre. Rund 5.500 Fans haben sich für das Achtelfinale angekündigt. "Das Spiel steigt vor einer durchaus beachtlichen Kulisse, das ist auch Motivation für uns. Unsere Mannschaft will die Stimmung in positive Energie ummünzen und wird versuchen, unser Spiel auf den Kunstrasen zu bringen. Wir wollen alles dafür geben, dass wir eine Runde weiterkommen."

