Salzburgs Morgalla nähert sich Comeback: "Ein überragendes Gefühl"

Für Leandro Morgalla hat das Jahr 2024 mit einer Schocknachricht begonnen. Beim deutschen Abwehrspieler von Red Bull Salzburg wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, die ihn für den Rest der vergangenen Saison außer Gefecht setzte. Nun nähert sich der Defensivprofi aber seinem Comeback.

Seit Beginn des Jahres muss Vizemeister Red Bull Salzburg auf die Dienste von Leandro Morgalla verzichten. Nachdem beim deutschen Abwehrspieler der Mozartstädter eine Herzmuskelentzündung festgestellt wurde, war er zum Zusehen gezwungen und kam seitdem nicht mehr für seinen Klub zum Einsatz. Bis dahin stand das 19-jährige Defensivtalent in fünf Pflichtspielen für die "Bullen" auf dem Spielfeld und durfte auch beim torlosen Unentschieden gegen Real Sociedad Ende November bereits schon seine ersten Minuten in der Champions League erleben. Seit mehr als sechs Monaten ist der Profi nun aber schon zur Zuschauerrolle verdammt.

"Die Diagnose war am Anfang schon ein Schock für mich. Ich habe es aber dann ziemlich schnell akzeptiert und alles dafür getan, möglichst schnell und gesund wieder zurückzukommen. Es war eine ungewohnte Situation, weil ich nach der Diagnose erstmal komplett Ruhe geben musste, obwohl ich mich recht rasch wieder fit gefühlt habe", erzählt Morgalla auf der "Vereinsseite" über die damalige Situation im Frühjahr. Eine so lange Pause vom Fußball erlebte der U-21-Nationalspieler Deutschlands davor noch nicht, der in diesem Zeitraum ganze 15 Pflichtspiele für seinen Klub verpasste. "Da fällt es einem dann echt schwer, die Füße stillzuhalten."

Ziel: Saisonstart wieder beim Team zu sein

Nun sieht der ehemalige Spieler von 1860 München aber endlich Licht am Ende des Tunnels, nachdem er neben seiner Reha in Thalgau mittlerweile auch die ersten Trainingseinheiten in der Red Bull Akademie absolvieren konnte. "Es ist ein überragendes Gefühl. Ich bin sehr glücklich, endlich wieder auf dem Platz zu stehen", strahlt der 19-Jährige, für den noch einige Tests ausstehen, ehe er in Zukunft wieder zu seinem Team stoßen kann. Auf dem Weg zum Comeback gibt sich Morgalla positiv gestimmt: "Die nächsten Wochen habe ich noch Einzeltraining. Wenn dann bei den ärztlichen Kontrollen alles gut läuft, bin ich zum Saisonstart wieder beim Team dabei und steige Stück für Stück ins Mannschaftstraining ein."

Für den Rest der Salzburger Mannschaft geht es bereits am 22. Juni wieder mit den Leistungstests los, ehe zwei Tage später das erste gemeinsame Training unter Neo-Coach Pepijn Lijnders erfolgt. Am 29. Juni steht dann auch schon das erste Testspiel für den entthronten Meister an, der in Anif auf den griechischen Topklub Panathinaikos Athen trifft. Am 22. Juli geht es dann mit dem ersten Pflichtspiel in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League wieder so richtig los für die Mozartstädter.