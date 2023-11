Salzburgs Guindo freut sich über Ende einer langen Leidenszeit

Knapp ein Jahr war Salzburg-Verteidiger Daouda Giundo zum Zuschauen verdammt. Ende Oktober feierte der 21-Jährige endlich sein Comeback.

Fast ein Jahr musste Daouda Guindo auf einen Einsatz warten. Seine letzten Pflichtspielminuten absolvierte der 21-Jährige als Leihspieler für den FC St. Gallen im November des Vorjahres. Der Verteidiger kehrte danach mit Knieproblemen nach Salzburg zurück, kurz danach erhielt er die Hiobsbotschaft, dass eine Operation notwendig sei.

"Der Schock war extrem groß, doch umso glücklicher war ich dann über die ganze Unterstützung aus meinem Umfeld. Solche Verletzungen kommen als Fußballer eben vor, da bleibt einem nichts anderes übrig, als durchzuhalten und fürs Comeback zu arbeiten", erinnert sich Guindo auf der "Vereinsseite" zurück.

Comeback gegen Altach

Ende Oktober war es dann soweit: Beim Heimspiel gegen den SCR Altach wurde der 21-Jährige für die letzten Minuten eingewechselt. "Ich habe mich einfach unglaublich darüber gefreut! Nach so einer langen Zeit war das ein ganz besonders Gefühl, als ich im Heimspiel gegen Altach endlich eingewechselt wurde. Nach dem Spiel war es so schön, zu sehen, wie viele Menschen sich mit mir gefreut haben. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die mich sehr gefreut haben!"

Seitdem ist Salzburgs Nummer 29 sehr gefragt. Bedingt durch die Ausfälle von Andreas Ulmer und Aleksa Terzic war auf der Linksverteidiger-Position Not am Mann, Guindo nutzte die Chance und stand in den letzten beiden Bundesligaspielen über die volle Distanz auf dem Feld. "Ich wusste, dass ich irgendwann meine Chance bekommen würde. Dass es so schnell geht, hätte ich aber nicht gedacht. Ich gebe alles dafür, diese Möglichkeit mit guten Leistungen zurückzuzahlen und bin einfach nur dankbar, wieder fit zu sein“, zeigt sich Guindo motiviert für die Zukunft.

Für Salzburg geht es nach der Länderspielpause in der Bundesliga weiter. Am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Serienmeister zu Hause auf den TSV Hartberg.