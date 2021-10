Salzburger "Kindergarten" ist für Trainer Jaissle eine "coole Konstellation"

Mit einem unglaublich jungen Team und einer neuen Erkenntnis geht RB Salzburg ins Duell mit dem VfL Wolfsburg. Warum Trainer Matthias Jaissle so stolz auf seine Jungs ist, erzählt er im kicker-Interview.

RB Salzburg sorgt in Österreich für eine ähnliche Langeweile, wie es hierzulande der FC Bayern macht. Seit 2014 ist der Meistertitel von der Mozartstadt abonniert. Obwohl die Siegesserie in Altach (1:1) zuletzt gerissen ist, beträgt der Vorsprung auf Sturm Graz noch acht Punkte. Die nationale Dominanz war allerdings zuletzt immer wieder schnell vergessen, wenn es aufs internationale Parkett ging, auf dem es teils peinliche Niederlagen setzte.

Jaissle: "Hey, wir können da mithalten!"

Umso mehr überraschen die Salzburger jetzt vor dem Duell gegen den VfL Wolfsburg (Mittwoch, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) als Spitzenreiter in ihrer Gruppe. Beim 1:1 in Sevilla war angesichts dreier Elfmeter sogar noch deutlich mehr drin. Trotzdem war die Partie für Trainer Matthias Jaissle entscheidend. "Das Spiel hat uns die Überzeugung gegeben: Hey, wir können da mithalten!", freut sich der 33-Jährige im kicker-Interview (Montagausgabe) über die neue Erkenntnis.

"Mit welcher Frechheit und welchem Mut meine Mannschaft dort aufgetreten ist, das macht mich immer noch stolz", blickt Jaissle zurück. Denn für ihn gehe es immer auch um die Art und Weise, wie sein Team Fußball spiele. "Wir haben nicht nur die jüngste Mannschaft der Liga und der Champions League, sondern auch den jüngsten Staff. Darum haben wir wie die Spieler den Willen, uns weiterzuentwickeln. Eigentlich eine coole Konstellation", erzählt Jaissle.

Mit Abstand jüngster Kader in der Champions League

Wie cool die Zahlen tatsächlich sind, zeigt der Blick auf das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler. Denn da sind die Salzburger mit 22,5 Jahren schon ganz besonders jung unterwegs. Leipzig hat das zweitjüngste Team, ist mit 24,8 Jahren aber schon deutlich älter. Liverpool setzte bisher beispielsweise auf Spieler mit einem durchschnittlichen Alter von 28 Jahren - da liegen schlappe 5,5 Jahre dazwischen.

Zlatko Junuzovic dürfte sich mit seinen 34 Jahren in der Salzburger Kabine sicherlich manchmal vorkommen wie im Kindergarten, derzeit ist der Ex-Bremer aber ohnehin verletzt ("Es sieht bei ihm leider nicht gut aus für die nächsten Wochen").

Viel Arbeit für die Scouts bei Adeyemi und Co.

So werden am Mittwoch also wieder viele Talente über den Platz flitzen. Mit wem soll man da anfangen? Klar, aus deutscher Sicht ist natürlich Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi der Senkrechtstarter. Am Samstag wurden Adeyemis Berater und Vater an der Säbener Straße gesehen, auch Borussia Dortmund und anderen Klubs wird Interesse am 19-Jährigen (Vertrag bis 2024) nachgesagt. "Er hat noch so viel Potenzial, und ich hoffe, dass er das noch eine Zeit lang bei uns weiterentwickelt", schwärmt Jaissle.

Dagegen schwärmen sie in den USA vom 20-jährigen Brenden Aaronson als neuem Topstar im offensiven Mittelfeld. "Er zeigt eine unglaubliche Mentalität und hat auch uns alle vom ersten Tag an überzeugt. Ein toller Spieler", so sein Trainer.

Dann wäre da etwa noch Luka Sucic, der erstmals bei Kroatiens Nationalelf war. Jaissle bestätigt, dass sich der 19-Jährige prächtig entwickelt habe, "weil er eben in solch jungen Jahren schon Champions League spielen kann. Das wird seine Karriere hoffentlich prägen."

Der 18-jährige Sesko fällt aus

Verzichten muss Salzburg allerdings auf Stürmer Benjamin Sesko. Der 18-jährige Slowene hat sich einen leichten Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird rund drei Wochen ausfallen.

Trotzdem bleibt genug Arbeit für die Talentscouts, um die ganzen Salzburger Hochbegabten im Auge zu behalten. Verstecken werden sich die Österreicher ohnehin nicht. "Wenn wir so wie in den ersten zwei Spielen drauf sind, dann können wir auch Wolfsburg ein wenig ärgern", weiß Jaissle.

Lesen Sie das ausführliche Interview mit Matthias Jaissle in der aktuellen Montagausgabe des kicker oder im eMagazine.