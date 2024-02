Salzburg verleiht Mittelfeldtalent Kameri in die Schweiz

Dijon Kameri verlässt Serienmeister Red Bull Salzburg vorübergehend und schließt sich leihweise bis Saisonende dem Schweizer Erstligisten Grashopper Club Zürich an.

Dijon Kameri zieht es leihweise in die Schweiz. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Tabellenführer Red Bull Salzburg vermeldet den leihweisen Abgang von Mittelfeldtalent Dijon Kameri. Der 19-jährige Profi wechselt bis Saisonende in die Schweiz, wo er sich dem Erstligisten Grasshopper Club Zürich anschließt. Der Youngster durchlief bei den Mozartstädtern alle Leistungsstufen der Akademie und feierte am 20. August 2022 beim 2:0-Sieg über Austria Klagenfurt unter Ex-Coach Matthias Jaissle sein Debüt in der österreichischen Bundesliga.

In weiterer Folge konnte er sich im Profiteam der Salzburger etablieren, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der aktuellen Saison kam er unter Cheftrainer Gerhard Struber nicht über die Jokerrolle hinaus und stand nur in sechs von 17 Ligaspielen auf dem Platz. Allerdings verpasste er im Herbst auch einige Spiele aufgrund einer Zerrung in der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur.

Insgesamt absolvierte der gebürtige Salzburger bislang 25 Pflichtspiele für den österreichischen Serienmeister und steuerte dabei drei Tore sowie zwei Assists bei. Zudem kam der fünffache U-21-Nationalspieler Österreichs auch in 30 Partien für Kooperationsklub Liefering in der 2. Liga zum Einsatz und absolvierte acht Begegnungen in der UEFA Youth League (je zwei Tore und Vorlagen).