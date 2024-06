Salzburg verlängert mit Okoh vorzeitig bis Sommer 2028

Bryan Okoh schwört Salzburg langfristig die Treue. Wie die Mozarzttädter am Mittwoch bekanntgaben, hat der Schweizer seinen Vertrag vorzeitig bis Saisonende 2027/28 verlängert.

Der FC Red Bull Salzburg und Bryan Okoh haben die Zusammenarbeit vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des 21-jährigen Schweizers läuft bis 30. Juni 2028.

Okoh ist bereits seit 2019 Spieler der Roten Bullen. In dieser Zeit war er in der U 18 der Akademie (12 Einsätze), der Youth-League-Mannschaft (10), bei Kooperationsklub Liefering (56) und bei Red Bull Salzburg (2) vertreten. Im Jahr 2021 erlitten der Youngster eine Knieverletzung, hat diese jedoch längst überwunden. Okoh wurde in den erweiterten EM-Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft berufen, für eine Teilnahme an der Endrunde reichte es jedoch nicht.