Salzburg verlängert mit Nachwuchsstürmer Daghim

Tabellenführer Red Bull Salzburg gibt die Vertragsverlängerung mit Nachwuchstalent Adam Daghim bekannt. Der 18-jährige U-19-Teamstürmer Dänemarks setzte seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag über viereinhalb Jahre, der ihn bis Sommer 2028 an den österreichischen Serienmeister bindet. Daghim fand erst im vergangenen Sommer den Weg aus seiner dänischen Heimat von Aarhus GF in die Mozartstadt, wo er seitdem als Kooperationsspieler für Zweitligist FC Liefering zum Einsatz kam und auch in der Youth League mit vier Treffern in sechs Spielen zu überzeugen wusste.

Zuletzt im Testspiel im Einsatz

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner stimmt die Entwicklung vom dänischen Talent positiv: "Adam hat sich in der kurzen Zeit, seit er bei uns ist, menschlich und sportlich schon sehr gut eingelebt. Das sieht man an seinen Leistungen in der UEFA Youth League bzw. beim FC Liefering. Auch deshalb haben wir ihn ins Trainingslager des FC Red Bull Salzburg mitgenommen, wo er sich an ein höheres Tempo, an mehr Körperlichkeit gewöhnen kann. Der Plan ist, dass er die aktuelle Vorbereitung einmal mit uns absolviert. Wann er dann den nächsten Schritt macht, werden wir noch sehen. Aber wir erwarten uns sehr viel von ihm, deshalb haben wir auch seinen Vertrag so frühzeitig verlängert."

Für die Lieferinger bestritt Daghim im Herbst neun Spiele und konnte dabei mit vier Toren und drei Assists sieben Scorerpunkte sammeln. Seit Start der Frühjahrsvorbereitung darf sich der sechsfache U-19-Nationalspieler Dänemarks (ein Treffer) auch beim Profiteam der "Bullen" beweisen. Bei der 2:3-Testspielniederlage gegen den SV Elversberg durfte er auch gleich seine ersten Minuten unter Cheftrainer Gerhard Struber absolvieren.

Auch Daghim freut sich über seine geklärte Zukunft in Salzburg: "Dieser neue Vertrag bedeutet mir sehr viel. Es ist ein wenig so, dass ein Traum wahr wird, wenn ein Klub wie der FC Red Bull Salzburg an einen glaubt. Es fühlt sich großartig an. In den wenigen Monaten bin ich schon richtig gut angekommen, und es macht mir großen Spaß, hier auf Torjagd zu gehen. Ich möchte die Vorbereitung nutzen, um zu zeigen, was ich kann, und möglichst viel lernen, was mir dann beim FC Liefering und in der Youth League weiterhelfen wird."