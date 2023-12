Salzburg unter Schock: "Ein harter Schlag ins Gesicht"

Buchstäblich in letzter Sekunde musste RB Salzburg den Traum vom Überwintern im Europacup begraben. Nach der 1:3-Pleite gegen Benfica Lissabon stand den Protagonisten der Schock ins Gesicht geschrieben.

Die Europacup-Reise von RB Salzburg in der Saison 2023/24 ist zu Ende. Und das auf die schmerzhafteste Art und Weise, fiel der österreichische Serienmeister im Heimspiel gegen Benfica Lissabon doch erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit um die Qualifikation für die Europa-League-Zwischenrunde um. Das 3:1 des kurz zuvor eingewechselten Arthur Cabral (90.+3) traf die Elf von Gerhard Struber direkt ins Mark.

"Wenn man sich Ziele steckt und einem diese Ziele im letzten Moment aus der Hand genommen werden, dann fühlt es sich natürlich für uns alle nicht fein an", meinte der sichtlich geknickte Salzburg-Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Das war ein harter Schlag ins Gesicht." Trotz der großen Enttäuschung strich Struber auch die positiven Aspekte hervor: "Am Ende ist es für unsere junge Mannschaft natürlich ein bitterer Moment, aber er soll uns gleichzeitig auch reifen lassen. Solche Spiele in der Champions League waren ein Turbo in der Entwicklung."

Pavlovic: "Haben so einfache Tore kassiert"

Trotz der von Struber angesprochenen Entwicklung war gegen Benfica letztlich ein Klassenunterschied zu erkennen. Lediglich aufgrund der fahrlässigen Chancenauswertung der Portugiesen durfte Salzburg bis Minute 90 von Platz drei in Gruppe D träumen. "Ich denke, dass sie auch schon früher treffen hätten können", analysierte Innenverteidiger Strahinja Pavlovic, dem vor dem 2:0 durch Rafa Silva (45.+1) ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war, die Partie. "Wir haben so einfache Tore kassiert. Das ist hart."

In diese Kategorie fiel auch der erste Treffer des Abends: Angel Di Maria brachte Benfica unter Mithilfe von Salzburg-Torhüter Alexander Schlager nach einem direkt verwandelten Corner mit 1:0 in Führung (32.) "Die Ecke war sehr gut geschossen", erklärte der 27-Jährige. "Ich muss in die Position gehen, weil ich damit rechnen muss, dass einer mit dem Kopf zum Ball kommt. Das war nicht so. Und dann hast du den Bruchteil einer Sekunde Zeit, zu reagieren. Das war einfach zu wenig."

Unterschiedsspieler Di Maria

Nach dem Führungstreffer wuchs bei den zuletzt strauchelnden Gästen die Brust, insbesondere Di Maria spielte mit der Hintermannschaft der Salzburger phasenweise Katz und Maus. "Er war einfach auf einem besonderen Niveau", attestierte Struber dem argentinischen Weltmeister, der mit kicker-Note 2,0 zum "Man of the Match" avancierte, eine herausragende Leistung. "Er hat diesem Spiel den Stempel aufgedrückt."

Für Salzburg geht es im kommenden Frühjahr erstmals seit der Saison 2016/17 nicht im internationalen Geschäft weiter. "Ich glaube, dass uns diese Auszeit jetzt auch ein einmal Stück weit gut tut", meinte Struber. Das erste Spiel im Kalenderjahr 2024 wird der österreichische Serienmeister am 2. Februar (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK bestreiten, in der Meisterschaft wartet eine Woche später das Topspiel gegen Sturm Graz.