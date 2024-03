Salzburg und Sturm weiter im Gleichschritt

Wie in der Vorsaison sieht es auch in dieser Spielzeit nach einem Zweikampf zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz aus. In der Tabelle trennen die beiden Klubs nur zwei Zähler.

Christian Ilzer und der SK Sturm sitzen auch in dieser Saison Gerhard Struber und RB Salzburg im Nacken. GEPA pictures