Salzburg und das Matchball-Spiel unter anderen Voraussetzungen

Mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg würde der FC Salzburg schon am vierten Champions-League-Spieltag den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Angesichts des Trainerwechsels bei den Wölfen erwartet Chefcoach Matthias Jaissle jedoch eine ganz andere Mannschaft als noch beim 3:1-Heimsieg vor zwei Wochen.

Dürfen Noah Okafor und Co. am Dienstag erneut jubeln? imago images/Eibner Europa

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, als der FC Salzburg über einen 3:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg jubeln durfte. Und doch scheint die Situation vor dem "Rückspiel" in Deutschland eine gänzlich andere zu sein als noch im Oktober: Florian Kohfeldt löste Mark van Bommel als VfL-Cheftrainer ab und brachte die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur zurück.

Seinen Anteil am ersten "Dreier" nach zuvor acht sieglosen Partien in Folge schätzte Kohfeldt zwar nicht allzu hoch ein, dennoch dürfte die Salzburger nun eine deutlich selbstbewusstere Mannschaft als noch am dritten Spieltag erwarten. Davon geht zumindest Chefcoach Matthias Jaissle aus. "Grundsätzlich haben sie durch den Trainerwechsel beim Erfolg am Wochenende ein ganz anderes Gesicht gezeigt als noch im Hinspiel", betonte der Deutsche bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Jaissle sieht beim VfL neue Tugenden

Es sei eine Mannschaft auf dem Platz gewesen, die "richtig füreinander" gekämpft habe. "Das war schon auffällig. Sie haben ein paar Tugenden an den Tag gelegt, die sie gegen uns im Hinspiel vielleicht noch missen haben lassen", sagte Jaissle. Er erwarte daher "sicherlich ein anderes Spiel" als in Salzburg.

Wohl auch deshalb, weil Stürmer Wout Weghorst nach seiner Corona-Infektion in den Kader der Wolfsburger zurückkehrt. Torhüter Philipp Köhn stellt sich daher auf eine andere Aufgabe ein: "Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jemand mit zwei Metern vorne drinsteht. (...) Wir sind aber - egal, wer spielt - gut vorbereitet."

Das unterstrich auch Jaissle, dem die Umstellung der Wolfsburger Grundordnung naturgemäß nicht verborgen blieb. Gegen Leverkusen agierte der VfL nicht mehr einer 4-2-3-1-, sondern in einer 3-4-2-1-Grundordnung. "Wir bereiten uns auf beide Systeme vor. Wir haben auch einen Plan, wenn es ganz ein anderes wird", meinte der 33-Jährige, der angesichts des Erfolgs in Leverkusen allerdings von keiner Änderung Kohfeldts ausgeht.

Salzburg noch ungeschlagen

Wenig Grund für Änderung haben auch die Salzburger selbst. Nach wie vor ist Jaissle mit den "Bullen" ungeschlagen, mit einem Sieg in Wolfsburg würde der österreichische Serienmeister zum ersten Mal in der Klubgeschichte das Achtelfinale der Champions League erreichen.

Zusätzlichen Druck verspürt Jaissle deswegen aber nicht: "Tatsächlich spielt das überhaupt keine Rolle." Stattdessen werde man versuchen, die Leistungen aus den ersten drei Spielen zu wiederholen: "Wir sind diese Saison imstande, große Mannschaften aus Deutschland, Spanien und Frankreich zu ärgern. Das haben wir uns vorgenommen vor der Saison. Da dürfen wir morgen sehr gerne weitermachen."