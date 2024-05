Salzburg und das Ende dreier langer Serien

Die Niederlage von Serienmeister Red Bull Salzburg gegen Aufsteiger Blau-Weiß ist wohl die bislang größte Überraschung im Kalenderjahr 2023. Für die Mozartstädter gingen durch den Ausrutscher gleich drei beeindruckende Serien zu Ende.

Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat das Unmögliche möglich gemacht und einen Sieg in Salzburg gegen den österreichischen Serienmeister eingefahren. Die Mannschaft von Gerald Scheiblehner düpierte die erfolgsverwöhnten Mozartstädter nur drei Tage nach dem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon und sorgten für reichlich große Augen in Österreichs Fußballlandschaft. Egal ob Rapid, Sturm, Austria oder LASK, die Topteams in der heimischen Liga schafften es allesamt in den vergangenen Jahren nicht, die Salzburger zuhause zu bezwingen. Es brauchte schlussendlich einen Außenseiter aus Linz, der nach reichlich Kritik zum Start der aktuellen Spielzeit eine passende Antwort darauf gegeben hat, ob man wirklich die Klasse für die Bundesliga hat.

"Nach dem unglaublichen Beginn in der Meisterschaft, wo wir schon als nicht ligareif betitelt wurden, schaffen wir so eine Sensation in Salzburg. Das hat sich das Team auch verdient", meinte Cheftrainer Gerald Scheiblehner recht sachlich bei "Sky" nach dem Überraschungssieg in Salzburg. Dabei hätte der Coach der Linzer ruhig in euphorische Ekstase verfallen können, schaffte er es mit seinem Team doch, gleich drei langanhaltende Serien der Salzburger zu beenden. Zum einen kassierte die "Bullen" nach 45 Heimspielen wieder eine Niederlage, zum zweiten gingen sie nach 37 Ligaspielen im eigenen Stadion wieder einmal als Verlierer vom Platz und zum dritten wurde auch ihre Serie von 13 unbesiegten Spielen in Folge gegen Aufsteiger vor eigenem Publikum zunichte gemacht. Der letzte Sieg eines Liga-Neulings in Salzburg gelang dem SCR Altach am 31. Oktober 2015.

Der "Angstgegner" Salzburgs

Der erste Auswärtssieg eines Teams in Salzburg seit Dezember 2020 wird den Oberösterreichern jedenfalls einen weiteren Schub für eine noch lange Saison verleihen. Nach lediglich einem Punkt und vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen, sieht die Welt bei den Blau-Weißen nach zuletzt sieben von neun gesammelten Zählern aus den vergangenen drei Partien wieder schon ganz anders aus. Der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt nun bereits sechs Punkte. Trainer Scheiblehner wusste allerdings, dass dies nur "eine Momentaufnahme" ist und betonte: "Wir brauchen eine dritte und vierte Luft, um in dieser Liga zu bestehen."

Solch ein Erfolg sollte aber dafür viel Auftrieb verleihen, zudem sich die Linzer mit leichtem Augenzwinkern nun sogar als gewisser Angstgegner der Salzburger betrachten können. Denn aus den bisherigen zwei Pflichtspielen gegen die Mozartstädter holte man zwei Siege. Vor dem Überraschungserfolg am achten Spieltag in dieser Saison, gewannen die Linzer als damaliger Regionalligist bereits in der Saison 2010/11 in der zweiten Runde des ÖFB-Cups mit 3:1 gegen den Serienmeister Österreichs. Das ist wiederum eine Serie, welche Salzburg nur allzu gerne beenden möchte.

Lesen Sie auch: Blau-Weiß Linz bejubelt die Sensation: "Das war kein unverdienter Sieg"