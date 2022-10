Salzburg-Trainer Jaissle will Sieg in Zagreb "ein Stück weit erzwingen"

RB Salzburg könnte am Dienstag mit einem Sieg bei Dinamo Zagreb einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Trainer Matthias Jaissle kündigte daher einen großen Kampf seiner Mannschaft an.

Hofft in Zagreb auf einen Auswärtssieg: Matthias Jaissle. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck trat RB Salzburg am Dienstag die Flugreise zum Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb an. Seit nunmehr 13 Begegnungen ist die Elf von Matthias Jaissle ungeschlagen, am Wochenende behauptete der amtierende österreichische Meister mit einem 3:2-Arbeitssieg beim SCR Altach die Tabellenführung in der heimischen Liga. Doch nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch auf internationaler Bühne können sich die bisherigen Saisonleistungen der Mozartstädter sehen lassen.

Denn die Salzburger führen ihre Champions-League-Gruppe E nach zwei 1:1-Unentschieden (Milan und Chelsea) sowie einem 1:0-Heimerfolg über Zagreb an und könnten am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. "Wir wollen den Erfolg morgen auch ein Stück weit erzwingen", meinte Jaissle am Montag daher bei einer Presskonferenz in der kroatischen Hauptstadt.

Zagreb mit beeindruckender Heimbilanz

Allerdings ist Dinamo in der laufenden Spielzeit im Maksimir Stadion noch ungeschlagen, im bisher einzigen Heimspiel in der Königsklasse behauptete sich die Mannschaft von Ante Cacic gegen Chelsea mit 1:0. "Zagreb ist zuhause extrem stark. Das haben sie gegen Chelsea schon auf Topniveau gezeigt", warnte Jaissle, der den Gegner offensiver erwartet als noch am vergangenen Mittwoch in Salzburg.

Das kündigte auch der österreichische Zagreb-Legionär Robert Ljubicic gegenüber "Jutarnji List" an: "Wir müssen auf Sieg spielen". Allerdings, so der 23-Jährige, "müssen wir auch vorsichtig sein, weil sie beim Umschalten stark sind. Es ist klar, dass wir etwas riskieren müssen (...), aber dieses Risiko muss kontrolliert sein." Der Unterstützung der kroatischen Fans darf sich Zagreb angesichts des ausverkauften Stadions jedenfalls gewiss sein.

Dedic: "Natürlich ist unser Selbstvertrauen groß"

Salzburg-Rechtsverteidiger Amar Dedic erwartet wie auch sein Trainer einen couragierten Auftritt der Gastgeber: "Zagreb wird morgen noch intensiver, noch stärker daherkommen als im Hinspiel." Dennoch wolle er den Kroaten im Verbund mit seinen Teamkollegen Paroli bieten. Hoffnung schöpft der 20-Jährige in erster Linie aus den drei starken Leistungen in der diesjährigen Champions-League-Saison: "Natürlich ist unser Selbstvertrauen groß, wenn man bei solchen Gegnern in der Gruppe noch ungeschlagen ist."

Aus personeller Sicht musste Jaissle unterdessen schon vor dem Abflug nach Zagreb einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sekou Koita trat die Reise in die kroatische Hauptstadt aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht an, zudem fallen auch Fernando (Oberschenkel), Dijon Kameri (Schulter), Justin Omoregie (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) aus. Nicolas Capaldo (Knie) und Andreas Ulmer (Adduktoren) könnten für das Spiel hingegen rechtzeitig fit werden.