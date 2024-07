Salzburg-Stürmer Koita wechselt nach Moskau

Dass Sekou Koita seinen Vertrag beim entthronten Meister Red Bull Salzburg nicht verlängern wird stand schon länger fest. Nun ist auch sein künftiger Klub bekannt: Der 24-jährige Angreifer aus Mali schließt sich dem russischen Erstligisten ZSKA Moskau an.

Sekou Koita heuert in Russland an. GEPA pictures

Nach fünf Jahren bei Red Bull Salzburg mit vier gewonnenen Meister- sowie zwei ÖFB-Cup-Titeln verabschiedet sich Sekou Koita aus Österreich und wird künftig in Russland bei ZSKA Moskau auf Torjagd gehen. Beim russischen Erstligisten, der die vergangene Saison auf dem sechsten Platz beendete, unterschreibt der 24-jährige Angreifer aus Mali einen Dreijahresvertrag bis 2027. International wird der Stürmer in der kommenden Saison aber nicht spielen, denn wegen des Ukraine-Krieges sind russische Klub von europäischen Klubbewerben weiterhin ausgeschlossen.

Koita wechselte im Frühjahr 2018 aus seiner Heimat nach Salzburg, wo er zunächst für Kooperationsklub FC Liefering auf Torjagd ging. Ein Jahr später ging es für ihn leihweise zum Wolfsberger AC, für den er in 14 Spielen satte fünf Tore erzielen konnte. Anschließend durfte er sich dann bei den Profis der Mozartstädter versuchen und brachte es in den Folgejahren auf 37 Tore in 76 Bundesligaspielen. Insgesamt erzielte der 24-Jährige in 106 Pflichtspielen für Salzburg 42 Treffer.

In der vergangenen Saison konnte Koita in 19 Ligapartien zumindest noch achtmal anschreiben. Auf eine weitere Vertragsverlängerung konnten sich er und der Klub aber nicht einigen. Seine beste Saison erlebte der Angreifer 2020/21, als er in 17 Ligapartien gleich 14-Mal anschreiben konnte, obwohl er einen Großteil der Saison aufgrund einer Dopingsperre verpasste. Zuletzt wurde Koita auch mit dem englischen Premier-League-Klub Everton sowie dem deutschen Meister Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Nun entschied er sich aber für den Wechsel nach Russland.