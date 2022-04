Salzburg-Sportdirektor Freund gibt Update zu Adeyemi-Verhandlungen

Vor dem Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria hat sich Red Bull Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund zu den Transfergerüchten rund um Stürmerstar Karim Adeyemi geäußert und Verhandlungen mit dem deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund bestätigt.

Seit geraumer Zeit wird Red Bull Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi mit einem Sommertransfer in Verbindung gebracht. Einige Topklubs sind am deutschen Nationalspieler interessiert, die besten Karten soll dabei Borussia Dortmund haben, die schon länger als Favorit auf einen Transfer des 20-jährigen Angreifer gelten. Nun bestätigt Sportdirektor Christoph Freund vor dem Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria die Verhandlungen mit dem aktuellen Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga bei "Sky": "Es ist noch nichts zu vermelden, noch nichts fix. Wir sind in gesprächen mit Dortmund, die sind sehr interessant.Karim wäre auch nicht abgeneigt. Wir werden sehen, was die nächsten tage und Wochen bringen."

Knackpunkt bei den Verhandlungen soll weiterhin die Ablösesumme sein, bei der sich die beiden Vereine noch nicht einig sind. Zuletzt wurden 38 Millionen Euro als Transferbetrag kolportiert, nach Informationen von "Sky" soll der BVB 30 Millionen Euro als Sockelablöse für Adeyemi, der noch einen Vertrag bis Sommer 2024 besitzt, nach Salzburg überweisen. "Karim Adeyemi hat noch zwei Jahre Vertrag und darum wird eine Ablöse fällig. Und über diese Ablöse gibt es einfach Verhandlungen und noch Gespräche", bestätigt Freund, dass noch keine Einigung erzielt werden konnte.

Freund hegt Hoffnungen auf Verbleib

Adeyemi, der im Sommer 2018 nach Salzburg wechselte und über Kooperationsklub FC Liefering den Durchbruch im Profiteam der Mozartstädter schaffte, bringt es auf 30 Tore und 20 in 89 Pflichtspielen für den österreichischen Serienmeister und erzielte in der laufenden Bundesligasaison in 26 Partien 16 Treffer. In der Champions League war er in acht Partien dreimal erfolgreich und bereitete zudem zwei weitere Tore vor. Im September gab der 20-Jährige sein Debüt für das deutsche Nationalteam, für das er seitdem in drei Spielen zum Einsatz kam.

Obwohl ein Transfer im Sommer immer wahrscheinlich wird, hat Salzburgs Sportdirektor die Hoffnung auf einen Verbleib des Youngsters noch nicht ganz aufgegeben: "Es wäre eine super Situation, wenn er die nächsten sechs Monate noch Champions League mit uns spielen würde. Er kann es sich aber vorstellen, den nächsten Schritt zu gehen."