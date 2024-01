Salzburg spielt im letzten Test gegen polnischen Tabellenführer Remis

Serienmeister Red Bull Salzburg muss sich im letzten Testspiel vor dem Start in die Frühjahrssaison mit einem Unentschieden begnügen.

Nach einem Sieg und einer Niederlage in den bisherigen Testspielen, musste sich Red Bull Salzburg am Samstag bei der letzten Partie vor dem Frühjahrsstart mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den Tabellenführer der polnischen Ekstraklasa Slask Breslau kamen die Österreicher nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Salzburger, bei denen unter anderem Sekou Koita, Karim Konate und Dorgeles Nene (alle Afrika-Cup) fehlten, legten druckvoll los, konnten ihre Chancen aber nicht in Tore ummünzen. Trainer Gerhard Struber war nach der Partie trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft. „Es war heute nicht einfach, weil der Gegner gefühlt einen Bus vor dem eigenen Tor geparkt hat. Wir haben immer wieder versucht, diese Mauer zu durchdringen und die eine oder andere gute Chance rausgespielt. Es ist uns am Ende aber nicht gelungen, das in Tore umzumünzen. Es gab super Gegenpressingmomente, wir hatten das Spiel gut im Griff und waren sehr kontrolliert. Es war zu sehen, dass wir wichtige Schritte nach vorn gemacht haben", so der 47-Jährige.

Kjaergaard feiert Comeback

Freuen durfte sich Struber auch über einen Rückkehrer. Maurits Kjaergaard feierte nach seiner Schulterverletzung mit darauf folgender Operation sein Comeback. "Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder mit meinen Jungs auf dem Platz stehen durfte. Die Schulter hat keine Probleme mehr gemacht, und ich traue mich auch wieder, voll in die Zweikämpfe zu gehen. Mein persönliches Ziel im Frühjahr ist, auf möglichst viele Einsätze zu kommen. Das heutige Testspiel war okay, wir haben den Gegner vor allem in der ersten Hälfte reingedrückt und auch etliche Chancen erspielt. Leider ist uns kein Tor gelungen", kommentierte der 20-Jährige seine Rückkehr.

Für Salzburg geht es am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Cup-Viertelfinale gegen den LASK wieder los. In die Liga startet der Serienmeister eine Woche danach mit dem Heimspiel gegen Sturm Graz.