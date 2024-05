Salzburg-Spielmacher Sucic im Kroatien-Kader, LASK-Stürmer Ljubicic auf Abruf

Luka Sucic von Österreichs entthrontem Meister Red Bull Salzburg steht im vorläufigen 26-Mann-Aufgebot Kroatiens. LASK-Angreifer Marin Ljubicic findet sich auf Teamchef Zlatko Dalic' Abrufliste.

Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic hat Luka Sucic von Red Bull Salzburg in seinen vorläufigen 26-Mann-Kader für die Fußball-EM in Deutschland einberufen. Neben dem Mittelfeldspieler schien am Montag mit Marin Ljubicic vom LASK ein weiterer Österreich-Legionär auf der Abrufliste auf.

Der Angreifer hat noch kein A-Länderspiel für Kroatien bestritten. Angeführt wird das Team von Luka Modric. Für den 38-Jährigen von Real Madrid dürfte es das letzte Großturnier seiner Karriere sein.

Die Kroaten treffen in der Gruppenphase auf Albanien, Italien und Spanien.