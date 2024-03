Salzburg setzt gegen Sturm auf Auswärtsstärke und Meistergruppen-Bilanz

Mit lediglich zwei Punkten Vorsprung reist Red Bull Salzburg zum kommenden Topspiel nach Graz gegen Sturm. Der aktuelle Tabellenführer weist in der Meistergruppe bislang gegen die Steirer aber ein fast perfekte Bilanz auf und will verdeutlichen, warum man zurecht an der Spitze zu finden ist.

Zehnmal trafen Red Bull Salzburg und der SK Sturm Graz im Rahmen der Meistergruppe aufeinander. Neunmal hieß dabei der Sieger Salzburg, nur einmal am 27. April 2022 durften sich auch die Steirer über einen Erfolg gegen den Serienmeister im oberen Play-off freuen. Ob die Mozartstädter allerdings auch dieses Mal wieder drei Punkte einsacken werden, ist angesichts der guten Form des Konkurrenten aus der Steiermark aber alles andere als in Stein gemeißelt. Zudem die Mannschaft von Cheftrainer Gerhard Struber in der laufenden Saison noch keinen Sieg gegen die Grazer einfahren konnte. Mit viel Elan sind jedenfalls beide Teams in das letzte Saisondrittel gestartet: Salzburg bejubelte einen 5:1-Kantersieg über den TSV Hartberg, der SK Sturm ließ Austria Klagenfurt mit einem klaren 4:0-Erfolg keine Chance. Man darf sich daher durchaus auf einen rassigen Hit zwischen den beiden Topteams einstellen.

"Die kommenden Begegnungen sind allesamt etwas Besonderes. Und dennoch können wir nur Spiel für Spiel abarbeiten und werden uns mit großer Konzentration auf das jeweils nächste Match vorbereiten. Am Sonntag erwartet uns sicherlich ein hochmotivierter Gegner, der alles versuchen wird, uns die Punkte wegzunehmen. Darauf sind wir aber vorbereitet und werden von unserer Seite alles dafür tun, unsere Erfolgsserie auch in Graz fortzusetzen", gibt Coach Struber die Marschroute vor, nachdem man die vergangenen vier Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden konnte. Zudem sind die "Bullen" nun schon seit 26 Auswärtsspielen nicht mehr zu bezwingen gewesen und bauten den Bundesliga-Rekord weiter aus. Allerdings kassierte man die letzte Niederlage in der Ferne ausgerechnet in Graz (1:2 im Juli 2022).

Fernando will Vorsprung ausbauen

Bereits zum 16. Mal kommt es zum Duell der beiden Mannschaften als Führungsduo im österreichischen Oberhaus. Sturm konnte dabei drei Spiele für sich entscheiden, Salzburg schon acht, viermal teilte man sich die Punkte. Auch wenn das Ergebnis richtungsweisend für den Saisonausgang sein wird, will Struber der Partie keinen Endspielcharakter zusprechen: "Eine Entscheidung in der Meisterschaft wird aber auch da noch nicht fallen, weil noch acht weitere Begegnungen zu spielen und viele Punkte zu vergeben sind." Mit Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent) sowie Kapitän Amar Dedic fallen vier Profis bei den Gästen aus Salzburg aus, zudem ist bei Ersatzkeeper Timo Horn (Bauchmuskel) und Linksverteidiger Aleksa Terzic (Oberschenkel) noch nicht sicher, ob diese zum Spieltagskader zählen können.

Angreifer Fernando, der in den letzten vier Ligaspielen ebenso viele Treffer erzielen konnte, will mit seiner Mannschaft im Spitzenspiel jedenfalls ein Statement setzen: "Wir freuen uns alle auf dieses Topspiel und werden auch top vorbereitet in den Schlager gehen. Sturm spielt eine richtig starke Saison, kann aber auch die Tabelle lesen und weiß, dass es gegen uns keinesfalls einfach wird. Wir wollen zeigen, dass wir zurecht an der Spitze der Bundesliga stehen und unseren Vorsprung möglichst auch noch ausbauen." Gegen die Grazer hat der brasilianische Stürmer auch noch persönlich etwas gutzumachen, denn in seinen drei bisherigen Duellen gegen sie konnte er weder einen Treffer bejubeln noch einen Sieg feiern. Das soll sich am Sonntag ändern, auch wenn diese Aufgabe bedeutend schwer wird.