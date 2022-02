Salzburg schwankt zwischen Stolz und Enttäuschung

RB Salzburg erkämpfte sich zuhause ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Bayern München. Angesichts des späten Ausgleichstreffers zeigte man sich beim österreichischen Serienmeister aber auch ein wenig enttäuscht.

Viel fehlte RB Salzburg nicht, um dem FC Bayern München nach der 2:4-Pleite beim VfL Bochum die zweite Niederlage in Folge zuzufügen. Bis zur 90. Minute führten die Österreicher im heimischen Stadion mit 1:0, ehe Kingsley Coman doch noch der verdiente Ausgleichstreffer gelang. So musste sich die Mannschaft von Matthias Jaissle letztlich mit einem 1:1 begnügen, das zwar alle Chancen auf den Aufstieg ins Viertelfinale offenlässt, gleichzeitig aber auch für einen bitteren Nachgeschmack sorgte.

"Unmittelbar nach dem Abpfiff war natürlich erst einmal Enttäuschung da, weil wir so spät den Ausgleich bekommen haben. Mit ein paar Minuten oder Stunden Abstand wird dann aber insgesamt der Stolz überwiegen, weil die Jungs das über 90 Minuten richtig gut gemacht haben", fasste Jaissle die Gemütslage aller Salzburger gegenüber "ServusTV" zusammen.

Adamu trifft und vergibt Riesenchance

Und doch stellte sich die Frage, was für den Außenseiter an diesem Mittwochabend alles möglich gewesen wäre. In der 81. Minute ließ Junior Adamu eine Riesenchance auf das 2:0 aus und verpasste somit zumindest in Teil eins des Achtelfinalduells die Vorentscheidung. "Leider ist es ein unglückliches Unentschieden. Aber es ist noch nicht vorbei", sagte Adamu, der bereits in der Anfangsphase für den verletzten Noah Okafor ins Spiel gekommen war und Salzburg in der 21. Minute sehenswert in Führung brachte. "Das war unglaublich", so der 20-Jährige über sein Tor.

Sein Sturmpartner Karim Adeyemi war angesichts des späten Gegentreffers zwar ebenfalls enttäuscht, lobte seine Teamkollegen aber vor allem für die kämpferische Leistung: "Wir spielen gegen so eine tolle Mannschaft und haben gut dagegengehalten. Das kann sich sehen lassen."

Köhn mit starker Leistung

Dass Bayern aus der großen Dominanz in Halbzeit zwei nicht mehr machen konnte, lag auch an Salzburg-Torhüter Philipp Köhn. Der im Herbst ab und zu noch unsichere Schlussmann des österreichischen Tabellenführers rettete gegen Coman (74.) und Sané (76.) zweimal stark, beim Gegentor war er schließlich machtlos. "Ich werde diesen Abend nicht vergessen. Wir können mit dem Ergebnis sehr gut leben. Im Rückspiel ist alles offen", so Köhn.

Nicht zuletzt aufgrund der aufgehobenen Auswärtstorregel ist die Ausgangslage für Salzburg eine durchaus solide, am 8. März kommt es zum Wiedersehen der beiden Mannschaften. Obwohl Jaissle die "ganze Geschichte gut einzuordnen" wisse, will er sich mit Salzburg auch in der Allianz Arena nicht verstecken: "Wir fahren mit einer breiten Brust und Selbstvertrauen nach München."