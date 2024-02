Salzburg schnappt sich BVB-Youngster Blank

Erst in diesem Januar hat BVB-Youngster Hendry Blank sein Bundesliga-Debüt gefeiert, jetzt zieht es den Innenverteidiger überraschend weiter zu Red Bull Salzburg. Die Dortmunder verlieren ein Toptalent, werden dafür aber mit einer Millionen-Ablöse entschädigt.

Dieser Wechsel kommt überraschend: Youngster Hendry Blank, beim 4:0-Erfolg des BVB in Köln erstmals in der Bundesliga eingesetzt, schlüpft - sofern der Deal am Donnerstag wie geplant über die Bühne geht - ins Trikot von RB Salzburg. Die "Bild" berichtete zuerst darüber. Die Borussia verliert damit ein Toptalent, von dem Profi-Trainer Edin Terzic in den vergangenen Monaten regelmäßig schwärmte. Immerhin: Die Ablösesumme für den 19-Jährigen soll bis zu sieben Millionen Euro betragen. Ein durchaus stattlicher Betrag für einen Nachwuchsspieler, der seine Tauglichkeit im Seniorenbereich bislang erst in 13 Drittliga-Spielen und einer Hälfte in der Bundesliga nachweisen konnte.

Blank, der noch einen Vertrag bis 2025 in Dortmund besaß, war beim BVB zuletzt Innenverteidiger Nummer 4 - hinter Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Diese Position dürfte nun wieder U-23-Spieler Antonios Papadopoulos einnehmen, der zuletzt ebenfalls als Verkaufskandidat galt, nun aber wohl bis Saisonende bleiben muss.

Bundesliga-Debüt in Köln, "weil er gut ist"

"Hendry ist ein herausragender Junge. Er macht uns ganz viel Spaß und ist ein ganz fantastischer Spieler, auf den wir ganz große Stücke halten", hatte Terzic bereits im vergangenen Sommer Blank gelobt. Nach seinem Bundesliga-Debüt sagte der 41-Jährige: "Hendry ist aus zwei Gründen bei uns: Weil er gut ist und weil er es verdient hat. Hendry ist ein klasse Kerl und ein fleißiger Junge." Blanks Premiere im Oberhaus sei "eine wunderbare Geschichte".

Blanks Geschichte beim BVB ist nun dagegen zu Ende. In Salzburg dürfte der Innenverteidiger eine deutlich bessere Perspektive auf regelmäßige Profi-Einsätze haben, wirkte der Weg in die Startelf beim BVB doch trotz seines erst zwei Wochen zurückliegenden Debüts doch noch sehr weit für den noch nicht fertig entwickelten U-20-Nationalspieler. Am Ende dürften es daher sowohl dem angesichts der Rahmenbedingungen üppig entschädigten BVB als auch Blank vergleichsweise leicht gefallen sein, dem Deal zuzustimmen.