Salzburg reist mit Revanchegelüsten nach Linz

Im ersten Saisonduell zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz sorgte der Aufsteiger mit einem knappen 1:0-Sieg in der Mozartstadt für die große Überraschung. Das will der Tabellenführer natürlich nicht auf sich sitzen lassen und peilt beim Rückspiel die erfolgreiche Revanche an.

Es gibt Tage, da wird die Fußballwelt plötzlich komplett auf den Kopf gestellt. So geschehen am 23. September 2023, als Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz erlitt und erstmals nach 45 Heimspielen wieder eine Niederlage im eigenen Stadion über sich ergehen lassen musste. Für die Oberösterreicher, die zudem für die erste Pleite der Mozartstädter seit 37 Spielen sorgten, war die faustdicke Überraschung beim Ligakrösus erst der zweite Saisonsieg. Es sollten anschließend noch zwei weitere folgen, beim Frühjahrauftakt gegen Altach holte man wie der Tabellenführer ein 1:1-Unentschieden.

Gerhard Struber und seine Mannschaft treten daher die Reise nach Linz mit reichlich Motivation an, um sich für den Ausrutscher im Herbst zu revanchieren und gleichzeitig die Position an der Tabellenspitze zu festigen. "Für uns gilt es, am Samstag in Linz an die starke Leistung vom letzten Heimspiel gegen Sturm anzuschließen, uns dafür am Ende aber auch zu belohnen. Wie gefährlich Blau-Weiß Linz sein kann, haben wir ja im ersten Duell mit ihnen gesehen. Uns ist bewusst, dass sie daheim vor allem in der Defensive richtig gut stehen und wenige Gegentore kassieren. Das heißt, wir wollen unsere Torchancen nutzen und cool im Abschluss sein", betont der Salzburger Coach vor dem Spiel.

Weiter Verletzungsprobleme beim Meister

Dabei können die Mozarstädter auf ihre Auswärtsstärke bauen: Die vergangenen 24 Bundesligaspiele in der Ferne blieb man ungeschlagen und stellte damit einen neuen Rekord auf. Zudem gewann der Ligakrömus die beiden letzten Auswärtsspiele gegen Aufsteiger jeweils klar und deutlich mit 6:0. Allerdings hat die Struber-Elf mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen: Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie), Amar Dedic (Oberschenkel) und Dorgeles Nene müssen für die Begegnung in Linz passen, zudem zog sich Abwehrspieler Leandro Morgalla durch eine Viruserkrankung eine Herzmuskelentzündung zu und steht daher für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Angreifer Karim Konate kehrt zudem erst am Freitag vom Afrika-Cup nach Salzburg zurück.

Mittelfeldass Oscar Gloukh gibt sich vor dem anstehenden Duell gegen Linz (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) jedenfalls motiviert, nach der Hinspielniederlage Wiedergutmachung zu betreiben: "Wir haben gegen Blau-Weiß Linz einiges vor, wollen uns für die Hinspielniederlage in Salzburg revanchieren und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Sie spielen als Aufsteiger bisher eine richtig gute Saison und stehen vor allem in der Defensive sehr kompakt. Das Spiel am Samstag wird sicher nicht einfacher als das erste Duell bei uns."