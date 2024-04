Salzburg peilt Heimsieg zum Debüt von Neo-Coach Cinel an

Gerhard Struber ist Geschichte - der neue Cheftrainer bei Red Bull Salzburg heißt Onur Cinel. Dieser hofft, direkt bei seinem Debüt einen erfolgreichen Einstand als Coach des österreichischen Serienmeisters zu erleben. Im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt sollen daher mit der gewohnten Dominanz ein Sieg und drei Punkte her.

Aus im ÖFB-Cup-Halbfinale und das Verspielen eines Fünf-Punkte-Vorsprungs auf Verfolger Sturm Graz - Tabellenführer Red Bull Salzburg hat wahrlich keine einfachen Wochen hinter sich und entschied sich dazu, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. Auf Gerhard Struber folgte Liefering-Coach Onur Cinel, der nun in den verbleibenden sechs Runden sicherstellen soll, dass der Meistertitel auch dieses Jahr wieder in der Mozartstadt landet. Mit einem Heimsieg gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) bei seinem Debüt auf der Trainerbank der "Bullen" soll diese Mission einen erfolgreichen Start finden.

"Wir haben uns natürlich schon ein wenig mit dem Gegner vom Sonntag beschäftigt. Der Fokus in der Vorbereitung lag aber ganz klar auf uns selbst. Die Trainingswoche war sehr wichtig, weil ich die Spieler dort hautnah erleben und viel von ihnen sehen konnte. Jetzt gilt es, all das, was wir uns erarbeitet haben, am Wochenende umzusetzen", erklärte der Neo-Salzburg-Coach im Vorfeld des Spiels.

Gegen den aktuellen Tabellenfünften aus Kärnten ist man in der Bundesliga zuhause noch ungeschlagen und konnte die vergangenen drei Duelle im eigenen Stadion jeweils für sich entscheiden. Beim letzten Aufeinandertreffen Anfang März hatten die Hausherren aber sichtlich Mühe und kamen nur zu einem schmeichelhaften 1:0-Erfolg über die Mannschaft von Peter Pacult.

Verlängerung der Treffer-Serie im Visier

Im oberen Play-off sind die Salzburger zuhause ohnehin eine Macht. In 27 Heimspielen seit der Ligareform gab es ganze 21 Siege bei sechs Unentschieden. In 26 dieser 27 Partien schrieben die Gastgeber auch jeweils an. Anschreiben tun die Mozartstädter im neuen Jahr ohnehin sehr gerne: Als einziges Bundesligateam trafen sie in allen neun Frühjahrsspielen und erzielten dabei 19 Tore. Eine Fortsetzung dieser Serie soll auch am Sonntag gelingen. "Am Sonntag spielen wir daheim und wollen von der ersten Sekunde an giftig sein und den Gegner in die eigene Hälfte drücken. Wir wollen uns auch viele Torchancen erarbeiten, proaktiv das Spiel gestalten und am Ende des Tages mit drei Punkten heimgehen", betonte Torhüter Alexander Schlager.

Mit Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent) fallen vier Profis für das Duell gegen die Kärntner aus, die sich zuletzt am 27. November 2021 gegen die Salzburger durchsetzen konnten. Nach einer "sehr produktiven Woche", wie Neo-Coach Cinel die vergangenen Tage beschrieb, soll nun dafür gesorgt werden, dass man sich im Titelkampf nicht den nächsten Ausrutscher leistet. Denn wenn man in Salzburg eines in den letzten Wochen schmerzhaft feststellen musste: Die Konkurrenz schläft nicht.