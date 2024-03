Salzburg peilt drei Punkte im Härteduell gegen den LASK an

Seit neun Auswärtsspielen ist Red Bull Salzburg gegen den LASK schon ungeschlagen. Am kommenden Samstag soll das zehnte folgen, wo der aktuelle Tabellenführer mit einem Sieg und weiteren drei Punkten den Grunddurchgang zu einem positiven Ende bringen möchte.

Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Ligaspielen des Frühjahres konnte Red Bull Salzburg zuletzt wieder über zwei Siege samt beeindruckender Tordifferenz von 8:0 jubeln. Die Mannschaft von Gerhard Struber wahrte damit weiter den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz und will auch als Tabellenführer in die anstehende Meistergruppe gehen. Dazu sollte man beim kommenden Auswärtsspiel gegen den LASK anschreiben, um aus eigener Kraft weiter an der Spitze der Tabelle zu thronen. Bauen können die Mozartstädter dabei auf eine beeindruckende Serie in Linz, wo man bereits seit neun Partien nicht mehr zu bezwingen war und nur einer der letzten 18 Spiele verlor.

"Unser Ziel ist es, als Tabellenführer in die Meistergruppe zu starten. Dafür wollen wir beim LASK gewinnen und den Abstand auf Sturm möglichst groß halten", betont Stürmer Petar Ratkov im Vorfeld des Spiels. Bereits seit 25 Auswärtsspielen hat der österreichische Serienmeister keine Niederlage mehr einstecken müssen und konnte damit den Bundesliga-Rekord weiter ausbauen. Zuletzt blieb man auch in zwei Spielen in Folge ohne Gegentor, während die Linzer in den vergangenen drei Ligaspielen keinen Treffer erzielen konnten. Für Ratkov schmälert das die Gefahr durch die Oberösterreicher aber nicht: "Auch wenn die Linzer nicht optimal ins neue Jahr gestartet sind, erwarten wir einen spielstarken und aggressiven Gegner, gegen den wir alles aufbieten müssen."

Fünf Verletzte und Konaté müssen passen

Ohne Kapitän Robert Zulj boten die Linzer zuletzt einen enttäuschenden Auftritt in Altach, wo sie im gesamten Spielverlauf keinen Schuss auf das gegnerische Tor abgeben konnten. Da der Spielmacher der Oberösterreicher nach seiner Sperre aber nun wieder im Kader steht, erwartet Salzburg-Coach Struber viel Gegenwehr in der Stahlstadt: "Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt mit drei Punkten beenden, wissen aber auch, dass es beim LASK keine einfache Aufgabe wird. Wir haben zwar zum Frühjahrsstart im Cup dort gewonnen, haben aber gesehen, wie viel wir für einen Sieg investieren müssen. Das wird am Samstag nicht anders sein." Zudem die Linzer erst einmal in der laufenden Saison im eigenen Stadion bezwungen werden konnten und diese Niederlage erst im zehnten Heimspiel einstecken mussten.

Mit Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie), Leandro Morgalla (rekonvaleszent), Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer wird darüberhinaus bei den Salzburgern ein wichtige Quintett für das kommende Duell aufgrund von Verletzungen weiterhin ausfallen. Zudem muss auch Karim Konaté, dem am vergangenen Spieltag beim 1:0-Sieg über Austria Klagenfurt der Goldtreffer gelang, wegen einer Gelbsperre zusehen. Oscar Gloukh steht hingegen seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining.