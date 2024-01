Salzburg muss wochenlang auf Shootingstar Baidoo verzichten

Bittere Nachrichten für Red Bull Salzburg: Nachdem Innenverteidiger Samson Baidoo beim Test gegen FK Bodö Glimt verletzt ausgewechselt werden musste, gibt es jetzt eine Diagnose: Der 19-Jährige fällt mit einem Syndesmosebandriss etliche Wochen aus.

Die Saison hätte für Samson Baidoo nicht besser starten können. Im Vorjahr noch hauptsächlich für den FC Liefering im Einsatz, nutzte der 19-Jährige im August seine Chance und erspielte sich mit starken Leistungen einen Platz in Salzburgs Innenverteidigung. 13 Einsätze in der Bundesliga, fünf Champions-League-Spiele und das Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft waren die Folge.

Jetzt muss der Salzburger-Shootingstar aber erstmals einen Rückschlag hinnehmen. Beim 6:0-Testspielsieg gegen FK Bodö Glimt im Trainingslager musste Baidoo vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Jetzt steht fest: der 19-Jährige hat sich einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Knöchel zugezogen. Wie der Serienmeister mitteilte, muss Baidoo voraussichtlich operiert werden und fällt etliche Wochen aus.

Damit wird der Österreicher nicht nur das ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK (2. Februar, 18 Uhr, LIVE! bei kicker), sondern wohl auch die restlichen Spiele des Grunddurchgangs verpassen. Für den Serienmeister stehen noch wichtige Spiele vor der Punkteteilung an. Zum Frühjahrsstart in der Bundesliga bekommen es die Salzburger mit Vizemeister Sturm Graz zu tun, zum Abschluss treffen sie erneut auf den LASK.