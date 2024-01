Salzburg leiht sich ÖFB-Legionär Daniliuc

Nach der Verletzung von Samson Baidoo schlägt Serienmeister Red Bull Salzburg noch einmal am Transfermarkt zu und verstärkt seine Defensive mit U-21-Nationalspieler Flavius Daniliuc. Der 22-Jährige wechselt leihweise bis Saisonende vom italienischen Erstligisten US Salernitana zu den Mozartstädtern.

"Aufgrund der Verletzung von Samson Baidoo war es notwendig, dass wir in der Defensive noch jemanden holen. Mit Flavius Daniliuc kommt ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters schon viel Erfahrung mitbringt und auch topfit ist, war er doch am Montag noch in der Serie A im Einsatz. Wir sind überzeugt, dass er ein wichtiger Spieler bei uns sein wird", erklärt Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Stammplatz in Italien verloren

Daniliuc, der in seiner Jugend für die Admira, den SK Rapid sowie den Nachwuchs von Real Madrid und Bayern München aktiv war, spielte nach zwei Jahren in Frankreich bei OGC Nizza seit Sommer 2022 für Salernitana. Für die Italiener brachte er es bislang auf 42 Pflichtspieleinsätze und zählte in der vergangenen Saison meist zum Stammpersonal. In der aktuellen Saison pendelte er allerdings oftmals zwischen Startelf und Bank und kam auf 14 Partien. In Salzburg will der gebürtige Wiener, der in seiner Jugend auch kurzfristig für Salzburgs Kooperationsverein Liefering im Einsatz war, seine Karriere wieder ankurbeln.

Mit dementsprechend viel Motivation geht Daniliuc seine kommende Aufgabe in der Mozartstadt an: "Ich freue mich über diesen Wechsel und bin sehr glücklich, dass ich jetzt beim FC Red Bull Salzburg spielen kann. Ich möchte in den nächsten Monaten so viel wie möglich spielen und mit dem Klub Titel gewinnen. Da will ich mithelfen und mich so natürlich auch für die Europameisterschaft empfehlen."