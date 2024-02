Salzburg kann im Liga-Gipfel auf drei Rückkehrer zurückgreifen

Salzburg-Trainer Gerhard Struber könnte im Hit gegen Sturm Graz bereits wieder Dorgeles Nene, Aleksa Terzic und Sekou Koita einsetzen.

Meister Salzburg kann im Bundesliga-Hit gegen Sturm Graz auf drei zuletzt fehlende Akteure zurückgreifen. Die zuvor beim Afrika Cup weilenden Offensivspieler Dorgeles Nene und Sekou Koita sowie der am Oberschenkel verletzte Linksverteidiger Aleksa Terzic seien für Freitag (20.30 Uhr LIVE! bei kicker) "verfügbar", wie Trainer Gerhard Struber am Mittwoch sagte. Als wahrscheinlichste Kader-Option gilt Nene, der am Mittwoch wieder ins Training einstieg.

Gegen den Liga-Verfolger könnte dieselbe Startelf vom Cup-Aufstieg gegen den LASK (3:2) auflaufen. Der Spitzenreiter dürfte seine zuletzt erprobte, defensive Dreierkette beibehalten. Für das "absolute Schlagerspiel" (Struber) wurden bisher 14.500 Karten verkauft. "Wir wissen, was Sturm Graz mittlerweile fähig ist zu leisten. Das Spiel wird uns alles abverlangen. Wir wollen zuhause ein ordentliches Spiel machen und gewinnen. Das ist unser Ziel", sagte Struber. Salzburg verteidigt in der Tabelle einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Grazer.

Zum 15. Mal stehen sich die beiden Mannschaften als Führungsduo gegenüber. Bei drei Remis gewann achtmal Salzburg, dreimal Sturm.