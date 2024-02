Salzburg in Youth League auf klarer Mission

Mit vier Siegen, zwei Remis und keiner einzigen Niederlage schloss der Nachwuchs von Red Bull Salzburg die Gruppenphase der Youth League ungeschlagen ab. Das soll auch im Achtelfinale so bleiben, wo die Youngsters des österreichischen Serienmeisters ihre makellose Serie fortsetzen wollen.

Trotz einer prominent besetzten Gruppe mit Inter Mailand, Benfica Lissabon und Real Sociedad konnte sich der Nachwuchs von Red Bull Salzburg in der Youth League deutlich behaupten und ungeschlagen die erste Phase überstehen. Ganze sieben Punkte Vorsprung hatten die Youngsters der Mozartstädter schlussendlich auf den ersten Verfolger, nachdem man in sechs Partien vier Siege sowie zwei Remis einheimsen konnte. Mit 14 gesammelten Zählern holte man gemeinsam mit dem Nachwuchs von Real Madrid und Champions-League-Sieger Manchester City die zweitstärkste Ausbeute, nur der FC Porto blieb mit 15 Zählern - aber einer Niederlage - noch vor den Salzburgern.

Im Achtelfinale wartet nun das Duell mit dem französischen Klub FC Nantes, der sich zum zweiten Mal in Folge zum Meister der Championnat National U 19 krönte. Auf dem Weg ins Achtelfinale hatten die Franzosen aber weitaus mehr als die Mozartstädter zu kämpfen. In den beiden Meisterweg-Runden gegen Lech Posen und HJK Helsinki konnte sich Nantes nach Hin- und Rückspiel jeweils erst nach Elfmeterschießen durchsetzen, auch im Zwischen-Play-off gegen den Nachwuchs des FC Sevilla fiel die Entscheidung erst vom Punkt. In der anstehenden Runde der Top 16 entscheidet sich alles aber nur in einem Spiel und dieses muss Nantes dazu auswärts in Salzburg bestreiten, wo die Gastgeber in der Gruppenphase drei ihrer zwei Spiele gewinnen konnten.

Hoffen auf Tore von Goalgetter Daghim

Auch deshalb dürfen sich die "Jungbullen" durchaus in die Favoritenrolle begeben, wenngleich Cheftrainer Onur Cinel dem kommenden Gegner viel Respekt entgegenbringt: "Uns erwartet ein richtig spielstarker Gegner, der sich die Teilnahme am Achtelfinale mit guten Leistungen mehr als verdient hat. Der Umstand, dass wir dieses Duell daheim spielen dürfen, sorgt unsererseits für besonders viel Vorfreude. Unser Ziel dabei ist es, an die guten Leistungen aus dem Herbst mit der ungeschlagenen Gruppenphase anzuknüpfen. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, um mit einem Sieg unter die besten acht Teams Europas zu kommen."

Die Hoffnungen ruhen dabei auch wieder auf Angreifer Adam Daghim, der in den bisherigen sechs Spielen bereits vier Treffer erzielen konnte. Sollte dem Salzburger Nachwuchs der Aufstieg in die nächste Runde gelingen, würde man im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Kopenhagen aus Dänemark und dem MSK Zilina aus der Slowakei treffen.