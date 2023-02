Salzburg in Rom: "Definitiv ein geiles Erlebnis"

Spieler und Trainer von Red Bull Salzburg wollen die Atmosphäre in der "Ewigen Stadt" aufsaugen und auch im Stadio Olimpico gegen die Roma bestehen. Von etwaigen Einschätzungen von José Mourinho will sich Salzburg-Coach Matthias Jaissle nicht beirren lassen.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle will das Gastspiel in Rom genießen. GEPA pictures

Aus Rom berichtet David Mayr

Vom Tivoli ins Olimpico, vom Gastspiel vor rund 5.000 Zuschauern im beschaulichen Tirol zur Herkulesaufgabe vor über 70.000 Fans in der riesigen Arena an der Viale dei Gladiatori. Diese Tage erleben die Spieler von Red Bull Salzburg wieder einmal beide Extreme des österreichischen Profidaseins. Erst das - von Roma-Trainer José Mourinho bereits vorige Woche angekündigte - "einfache" Spiel in der heimischen Bundesliga gegen die WSG (3:1) und nun der Europacup-Clash (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Römer Olympiastadion.

"Ich bin optimistisch, dass die Jungs das genießen werden, weil es etwas Einzigartiges ist. Sie sollen das aufsaugen und mit Freude, aber auch mit genügend Demut, das Spiel angehen. Und mit einer breiten Brust, dafür werden wir als Trainerteam sorgen", sagte Chefcoach Matthais Jaissle am Mittwochnachmittag auf der Pressekonferenz im Olimpico, kurz bevor er mit seinen Schützlingen zum Abschlusstraining auf den Rasen schritt.

Köhn: "Wir sollten das aufsaugen"

Auch Torhüter Philipp Köhn, der im Hinspiel mit einigen großartigen Paraden die Null hielt, glaubt nicht, dass sich die Mannschaft von der Atmosphäre in der geschichtsträchtigen Arena einschüchtern lassen wird: "Das ist eigentlich genau so ein Abend, für den wir alle Fußball spielen. Wir sollten das aufsaugen, gerade was die Stimmung angeht, und für uns nutzen."

Jaissle will das Drumherum ebenfalls nicht ausblenden, ganz im Gegenteil: "Ich persönlich lasse es ganz nah an mich herankommen, weil es etwas Außergewöhnliches ist, in jungen Jahren so etwas erleben zu können. Das ist definitiv ein geiles Erlebnis."

Jaisse: "Sie waren jedenfalls nicht im Spa"

Die Generalprobe für den Europa-League-Hit gestalteten beide Teams siegreich. Salzburg mit dem 3:1 bei der WSG, die Roma mit einem 1:0 daheim gegen Abstiegskandidat Hellas Verona. Während Jaissle in Innsbruck einige Stammkräfte schonte, setzte "The Special One" am Sonntag auf seine verfügbare Einserpanier. Ein Umstand, den der Portugiese bereits zur Genüge betont hatte.

"Wir hatten die Möglichkeit, den einen oder anderen zu rotieren, so wie wir das öfter machen", erklärte Salzburgs Coach und fügte süffisant hinzu: "Sie waren jedenfalls nicht im Spa. Wir haben unseren Fokus auf uns gelegt, so wie wir das immer machen - unabhängig davon, wie der andere Trainer das einschätzt."

