Salzburg holt neuen Sechser aus Japan

Takumu Kawamura wechselt von Sanfrecce Hiroshima zu Red Bull Salzburg und unterschreibt in der Mozartstadt einen Vertrag über vier Jahre.

Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg gab Montagfrüh die Verpflichtung von Takumu Kawamura bekannt. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler aus Japan kommt von Sanfrecce Hiroshima und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.

Seit diesem Jahr ist Kawamura auch Nationalspieler für sein Heimatland und hat in drei Länderspieleinsätzen bereits ein Tor erzielt. Für seinen nunmehrigen Ex-Klub Hiroshima bestritt er 84 Begegnungen, dabei gelangen ihm 15 Tore.

Seonbuchner über Kawamura: "Im Mittelfeld flexibel einsetzbar"

"Als ich erstmals vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich sofort mit Takumi Minamino Kontakt aufgenommen, um mehr zu erfahren. Er hat mir nur Gutes vom Klub und auch vom Leben in Salzburg erzählt", sagte Kawamura in einem ersten Statement.

Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner erklärte zu dem Neuzugang: "Er ist einer von ganz wenigen japanischen A-Teamspielern, die zuletzt noch in ihrer Heimat im Einsatz waren. Mit seinen 24 Jahren verfügt er zudem schon über einiges an Erfahrung. Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist, dass er im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und trotz seiner eher defensiven Ausrichtung in Japan durchaus torgefährlich war."