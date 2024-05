Salzburg hofft im brisanten Cup-Schlager auf ein sportlich faires Duell

In der zweiten ÖFB-Cup-Runde kommt es beim Duell zwischen Red Bull Salzburg und Austria Salzburg zu einem besonders brisanten Aufeinandertreffen. Für den österreichischen Serienmeister ist es eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, für die Violetten das "Spiel des Lebens".

Das Cup-Duell zwischen Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg und Regionalligist Austria Salzburg sorgt bereits im Vorfeld der Begegnung aufgrund der Historie für einiges an Aufsehen. Für den österreichischen Serienmeister kommt es nämlich zum Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit, waren die Violetten doch bis 2005 das spielbestimmende Team in der Mozartstadt, ehe Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz den finanziell angeschlagenen Verein übernahm und trotz Fan-Protesten für einige Veränderungen im Klub einschließlich neuem Logo sowie Vereinsfarben sorgte. Daraufhin zog sich ein harter Kern der Anhängerschaft zurück und gründete im Oktober 2005 den Sportverein Austria Salzburg, die sich aktuell an der Spitze der Regionalliga West befinden. Dort holten man sieben Siege und zwei Remis aus den ersten neun Spielen, das Duell gegen die "Bullen" birgt aber doch um einiges mehr an Brisanz als die bisherigen Duelle in der dritthöchsten Klasse.

Mit über 4.000 Zusehern ist das Spiel in der MGG Arena in Grödig (die eigentliche Heimstätte der Austria erfüllt nicht die Sicherheitsvoraussetzungen für dieses Spiel) bereits seit Wochen restlos ausverkauft und ist das Gesprächsthema in der Barockstadt an der Salzach. Red-Bull-Coach Gerhard Struber will vor dem Duell gegen den Erzrivalen aber nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen und geht an das kommende Spiel sehr pragmatisch ran: "Wir wissen, dass Austria Salzburg in der Westliga momentan das Maß aller Dinge ist. Wir wissen auch, was da auf uns zukommt und haben die Jungs entsprechend darauf eingestellt. Gleichzeitig sind wir aber ganz stark auf unseren Matchplan fokussiert, auf die Art und Weise, wie wir auftreten wollen. Wir haben einen sehr professionellen Umgang und bereiten uns auf dieses Spiel so, wie auf alle anderen unsere Begegnungen vor."

Struber hofft auf "sportlich faires Duell"

Dieses Mal müssen sich die Salzburger aber mit dem ungewohnten Gefühl einer vergangenen Heimniederlage auf das emotionsgeladene Prestigeduell vorbereiten. Nach der ersten Heimpleite seit 45 Spielen ist man beim Tabellenführer der Bundesliga auf Wiedergutmachung aus und will sich von möglichen Nebenschauplätzen nicht davon ablenken lassen, in die nächste Runde einzuziehen. "Die Zielsetzung für morgen ist ganz klar: Wir wollen in die nächste Cup-Runde kommen. Und dafür braucht es eine konzentrierte und gute Leistung. Darauf sind wir eingestellt. Natürlich ist das eine besondere Partie, das ist ganz klar. Es kommt ja nicht so oft vor, dass es diese Paarung gibt. Aber ich bin so eingestellt wie vor jedem anderen Spiel", betont Torhüter Alexander Schlager, der zuletzt bei der Heimpleite gegen den Aufsteiger aus Linz geschont wurde.

Allerdings muss der österreichische Serienmeister beim brisanten Cup-Clash einige Profis vorgeben. Neben Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel), werden auch Lucas Gourna-Douath (krank) und Maurits Kjaergaard (Fußverletzung) nicht mit dabei sein können. Ansonsten kann Cheftrainer Struber aber auf einen breit gefüllten Kader zurückgreifen, mit dem der Einzug in das Achtelfinale perfekt gemacht werden soll. Der gebürtige Kuchler hofft dabei, auf einen sportlich fairen Kampf zwischen den beiden Rivalen: "Wir wollen unbedingt die nächste Cup-Hürde nehmen. Mein Wunsch für morgen ist ein faires, sportliches Duell zwischen zwei Teams, die einen unterschiedlichen Weg gehen."

