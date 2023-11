Salzburg hat weiterhin mit Verletzungssorgen zu kämpfen

Tabellenführer Red Bull Salzburg plagen vor dem kommenden Heimspiel gegen den TSV Hartberg gröbere Verletzungsprobleme. Ganze elf Profis fallen für das anstehende Duell gegen die Oststeirer aus, zudem steht auch hinter dem Einsatz von Mittelfeldmann Mads Bidstrup ein Fragezeichen.

Meister Salzburg wird weiter von großen Verletzungssorgen geplagt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Samstag (17.00 Uhr) fallen nicht weniger als elf Profis beim Tabellenführer aus. Dazu bangt Salzburg auch um den Einsatz des erkälteten Mittelfeldmanns Mads Bidstrup. Die Offensivspieler Karim Konate und Oscar Gloukh kehren erst am Freitag von ihren Nationalteams zurück.

Trainer Gerhard Struber standen in der Länderspielpause laut eigener Aussage nur fünf Spieler des A-Kaders zur Verfügung. Aufgefüllt wurden die Trainingseinheiten mit Akteuren von Liefering. Struber machte sich ob der vielen Verletzten so seine Gedanken, wie er am Donnerstag verriet. "Das gibt uns einiges zu denken. Wir investieren aber wahnsinnig viel, um die Spieler bald wieder zurückzubekommen."

Piatkowski wieder mit dabei

Maurits Kjaergaard (Schulter), Sekou Koita, Aleksa Terzic, Samson Baidoo, Fernando (alle Adduktoren), Dijon Kameri (Gesäßmuskel), Oumar Solet, Bryan Okoh, Lukas Wallner (alle Oberschenkel) und Andreas Ulmer (Knöchel) fehlen. Dazu kommt Nicolas Capaldo, der an den Folgen einer beim 0:0 gegen die Austria erlittenen Gehirnerschütterung laboriert.

Für Struber ergibt sich nun die Chance für andere Spieler, aufzuzeigen. "Und diese Chance gebe ich ihnen auch", hielt der Salzburger fest. Am intensiven Training und dem kräfteraubenden Spielstil wolle man im dichten Programm - kommenden Mittwoch steht das Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Sociedad an - "trotz allem treu bleiben".

Immerhin wieder dabei ist Innenverteidiger Kamil Piatkowski, der nach seiner Wadenverletzung aber noch Aufholbedarf hat. Gegen den Überraschungsvierten Hartberg könnte der Pole aufgrund des Personalmangels dennoch beginnen.