Salzburg gibt Update nach Schlager-Verletzungsschock

Die Verletzung von Alexander Schlager tut nicht nur seinem Stammklub Red Bull Salzburg ordentlich weh sondern auch dem österreichischen Nationalteam. Nach einem Eingriff am Meniskus am linken Knie ist eine EM-Teilnahme des 26-Jährigen sehr fraglich, der Keeper wird die Flinte aber noch lange nicht ins Korn werfen.

Mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft in Deutschland musste das österreichische Nationalteam den nächsten Schock verdauen. Nach dem Kreuzbandriss von Leipzig-Legionär Xaver Schlager, wurde bekannt, dass sich auch Teamkeeper Alexander Schlager beim Aufwärmen vor dem letzten Ligaspiel seines Klubs Red Bull Salzburg gegen Rapid (0:2) verletzt hat und die EM zu verpassen droht. Der 28-jährige Keeper wurde mittlerweile bereits in Innsbruck operiert, wie sein Verein bekanntgab, wird nach dem Eingriff am Meniskus seines linken Knies aber nun für einige Zeit ausfallen. Die Saison ist für den 15-fachen Nationalspieler damit frühzeitig beendet.

Laut Angaben der Salzburger ist nach heutigem Stand eine EM-Teilnahme "sehr fraglich". Schlager selbst wird aber alles daran setzen, doch noch rechtzeitig fit für das kommende Großevent zu werden: "Für mich hat es momentan oberste Priorität, mich voll und ganz auf die Reha meines Knies zu konzentrieren, die ich bei meinem Klub absolvieren werde. Daran werde ich ab sofort und mit aller Kraft arbeiten und versuchen, den Heilungsprozess schnellstmöglich zu absolvieren. Und davon ist letztlich auch abhängig, ob sich eine Teilnahme an der EM für mich noch ausgeht."

Schlager wechselte erst im vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim LASK zurück zu seinem Jugendklub, wo er sich auf Anhieb einen Stammplatz erarbeiten konnte. Durch gute Leistungen sicherte sich der 28-Jährige auch den Platz zwischen den Pfosten im ÖFB-Team, wo er unter Ralf Rangnick bislang die klare Nummer Eins war. Beim 6:1-Testspielsieg im März über die Türkei stand Schlager über die volle Spieldistanz auf dem Platz. In der aktuellen Saison steht der gebürtige Salzburger bereits bei 39 Pflichtspielen für seinen Klub, mit dem er heuer nach der Niederlage in Wien wohl eine titellose Saison erleben wird.