Salzburg gibt Piatkowski leihweise an Granada ab

Red Bull Salzburg hat Kamil Piatkowski an den spanischen Erstligisten Granada CF verliehen.

Red Bull Salzburg hat Innenverteidiger Kamil Piatkowski erneut verliehen. Wie der österreichische Ligakrösus am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wechselt der 23-jährige Pole bis Saisonende zum spanischen Erstligisten Granada. Im Falle eines Klassenerhalts soll der aktuelle Tabellenvorletzte der Primera Division Medienberichten zufolge über eine Kaufoption verfügen.

Piatkowski, der bereits in der vergangenen Saison in der Winterpause für sechs Monate zu KAA Gent verliehen worden war, absolvierte in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele für die Salzburger und erzielte im letzten Spiel des Kalenderjahres beim SK Rapid (1:0) seinen ersten Treffer im Dress der "Bullen". Einen Stammplatz in der Innenverteidigung konnte sich der dreifache Nationalteamspieler Polens bei Salzburg aber nie erarbeiten.

Piatkowskis Abgang dürfte ein Hinweis darauf sein, dass Strahinja Pavlovic den Verein im Winter nicht verlassen wird. Der serbische Innenverteidiger war zuletzt mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht worden. Wahrscheinlicher ist hingegen ein Abschied von Oumar Solet zum OSC Lille.