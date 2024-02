Salzburg gibt leichte Entwarnung bei Luka Sucic

Nach dem 7:0-Sieg gegen Schlusslicht Austria Lustenau bangte Red Bull Salzburg um Offensivkraft Luka Sucic. Nun konnten die Mozartstädter aber leichte Entwarnung beim Mittelfeldspieler geben, der sich im Duell gegen die Vorarlberger keine gravierende Verletzung zugezogen hat.

Beim 7:0-Heimsieg von Red Bull Salzburg über Austria Lustenau musste Luka Sucic in der 66. Spielminute verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Nach dem Spiel gab man sich in der Mozartstadt ob der Knieverletzung des fünffachen Nationalspieler Kroatiens nicht besonders hoffnungsvoll und befürchtete einen längerfristigen Ausfall des Mittelfeldspielers. Nun konnte der Tabellenführer aber in dieser Hinsicht Entwarnung geben, die schlimmsten Befürchtungen eines langen Ausfalls des 21-Jährigen haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.

Wie Salzburger auf der "Vereinsseite" vermelden, ist die Verletzung des Offensivspielers nicht gravierend. Der 21-Jährige hat eine Kapselreizung im rechten Knie erlitten und wird bereits in der Meistergruppe wieder zurück in der Mannschaft erwartet. Sucic war erst Mitte September nach einer Knieverletzung wieder in den Kader der Salzburger zurückgekehrt und zählte seitdem zum Stammpersonal. Gegen Lustenau lieferte er zwei Assists, ehe er verletzungsbedingt das Feld frühzeitig räumen musste.

Insgesamt stand der gebürtige Linzer in der aktuellen Saison in 22 Pflichtspielen für den österreichischen Serienmeister auf dem Platz und steuerte dabei einen Treffer sowie vier Assists bei. Im kommenden Spiel steht für den Tabellenführer ein Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) an.