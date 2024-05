Salzburg-GF Reiter nach titelloser Saison: "Wir revolutionieren nicht, es ist aber eine Evolution"

Erstmals seit 2013 beendete Red Bull Salzburg eine Saison ganz ohne Titel. Sowohl im ÖFB-Cup als auch in der Meisterschaft musste man Sturm Graz den Vortritt lassen und wird daher im Sommer für Veränderungen sorgen. Das bestätigt Geschäftsführer Stephan Reiter.

Die erste titellose Saison seit 2013 hat beim entthronten Meister Salzburg Eindruck hinterlassen. "Ich glaube nicht, dass es am Selbstverständnis kratzt, da die letzten Jahre sehr erfolgreich und nachhaltig waren. Es ist aber so, dass es uns im Club schon wachgerüttelt hat", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter zur Kronen Zeitung. "Der Glaube an ein gemeinsames Ziel und dass man diesem alles unterordnet, ist enorm wichtig. Das wurde vielen verdeutlicht, auch mir."

Auf disziplinarische Faktoren will der Vizemeister im wohl intensiven Transfer-Sommer ein Augenmerk legen. "Wir werden uns darum bemühen, Spieler bei uns zu haben, die restlos davon überzeugt sind, dass Salzburg der richtige Platz für sie ist, eine hundertprozentige Leistungsbereitschaft mitbringen und mit uns Titel gewinnen wollen. Wenn sich jemand nicht dazu bekennt, werden wir agieren müssen", sagte Reiter. "Der eine oder andere Spieler muss sich darauf besinnen, zu hundert Prozent Leistung abzurufen, um den nächsten Schritt machen zu können."

Auf die Frage, ob sich die Konkurrenz vor der kommenden Saison nun anhalten müsse, antwortete Reiter: "Es braucht sicher keine großen Sprüche in Richtung anderer Clubs. Es können sich aber alle sicher sein, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben und uns auf die kommenden Herausforderungen bestmöglich vorbereiten."

Mit Pepijn Lijnders hat Salzburg den neuen Coach bereits gefunden und den langjährigen Assistenten von Jürgen Klopp mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. "Ich bin überzeugt, dass er das richtige Signal ist für unsere Spieler, für den Club und die Fans. Wir revolutionieren nicht, es ist aber eine Evolution", sagte Reiter.