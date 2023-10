Salzburg geht Aufgabe in Hartberg mit "äußerster Vorsicht" an

Auf Red Bull Salzburg wartet im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit dem Duell beim TSV Hartberg eine schwere Aufgabe.

Nach zwei Pflichtaufgaben in Ardagger (6:0) sowie im Derby bei Austria Salzburg (4:0) zu Beginn der ÖFB-Cup-Saison wartet auf Red Bull Salzburg am Mittwoch (18 Uhr) die erste echte Standortbestimmung im österreichischen Pokal. Mit dem TSV Hartberg wartet ein Gegner, der sich in der laufenden Spielzeit stark verbessert präsentiert und in der heimischen Meisterschaft nach zwölf Runden auf dem fünften Tabellenplatz liegt.

"Die Hartberger nehmen aktuell eine richtig gute Entwicklung - wir wissen somit, dass wir am Mittwoch gegen einen starken Gegner spielen, der es auch in der Liga gut macht", zeigte sich Salzburg-Trainer Gerhard Struber vor dem Auswärtsspiel in der Oststeiermark gewarnt. "Gleichzeitig bietet sich uns aber ebenfalls die Chance, den nächsten Schritt zu machen." Es werde darauf ankommen, dass das Team sein "wahres Gesicht" zeige.

Dies glückte den Salzburgern zuletzt nur bedingt, konnten sie doch nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden. Durch den 3:0-Heimsieg gegen Altach am Samstag soll die Mini-Krise nun der Vergangenheit angehören. In Hartberg wollen die Mozartstädter nachlegen. "Jeder von uns muss absolut fokussiert sein. Hartberg hat eine hungrige Mannschaft, da gilt äußerste Vorsicht", meinte Mittelfeldmann Luka Sucic.

Entrup meldet sich eindrucksvoll zurück

Das erste Saisonduell entschied Salzburg klar mit 5:1 für sich. Nach dem 1:1 zur Halbzeit drehte die Struber-Elf nach Wiederbeginn so richtig auf und fügte der Mannschaft von Markus Schopp die erste Saison-Niederlage zu. "Wir haben es im ersten Saisonspiel über 45 Minuten richtig gut gemacht und werden es diesmal versuchen, über 90 oder auch 120 Minuten auf den Platz zu bringen", schöpfte Hartbergs Rechtsaußen Dominik Frieser aus dem Aufeinandertreffen im August dennoch durchaus Mut für das Cup-Match.

Positiv für Hartberg: Topstürmer Maximilian Entrup, der bei der 1:5-Niederlage den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, kehrte nach überstandenen Rückenproblemen am Sonntag in den Kader der Oststeirer zurück. Und steuerte nach seiner Einwechslung beim 4:0-Auswärtssieg in Lustenau gleich zwei Treffer bei.