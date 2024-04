Salzburg für restliche Saison ohne Stürmer Fernando

Bittere Nachrichten für Tabellenführer Red Bull Salzburg. Angreifer Fernando hat sich beim 1:1-Unentschieden gegen den SK Rapid am vergangenen Spieltag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird seiner Mannschaft in der aktuellen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Stürmer Fernando wird Meister Salzburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Montag bekannt gab, zog sich der Brasilianer im Spiel gegen Rapid am Sonntag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Fernando kam in der laufenden Saison somit nur auf elf Einsätze für die "Roten Bullen" in der Liga, in denen ihm vier Tore gelangen.

Bei dem im Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz mit einer Oberschenkelblessur verletzt ausgeschiedenen Maurits Kjaergaard besteht laut Angaben der Salzburger noch die Chance, dass der Mittelfeldspieler im restlichen Saisonverlauf ein Comeback geben kann. "Wir haben bei Mau das Ziel, dass wir ihn noch in dieser Saison auf den Platz bringen. Er ist jetzt einmal die eine oder andere Woche raus und wir werden sehen, wann er wieder fit ist", erklärt Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Für die Salzburger gehen damit die unrunden Wochen weiter. Am vergangenen Donnerstag war man im Halbfinale des ÖFB-Cups an Sturm Graz gescheitert, am Sonntag verpasste man in allerletzte Sekunde einen Heimsieg gegen Rapid und hat nur mehr drei Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Steirer. Am Freitag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für die Mozartstädter ein Auswärtsspiel beim LASK an.