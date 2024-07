Salzburg-Co Matos über neuen Spielstil: "Es ist der Beginn unseres organisierten Chaos"

Unter Neo-Coach Pepsin Lijnders bereitet sich Red Bull Salzburg auf die kommende Saison vor, wo man nach einem titellosen Jahr wieder zurückschlagen möchte. Dessen Co-Trainer Vitor Matos verrät nun, wie man künftig auftreten möchte, um den Erfolg zurück in die Mozartstadt zu bringen.

Vitor Matos geht seine Aufgabe in Salzburg mit reichlich Motivation an. FC Red Bull Salzburg/Andreas Schaad

Für Serienmeister Red Bull Salzburg verlief die vergangene Saison enttäuschend. Im ÖFB-Cup scheiterte man im Halbfinale am späteren Sieger Sturm Graz und auch in der Meisterschaft musste man den Titel schlussendlich den Steirern überlassen. Nach der ersten Saison ohne Pokalgewinn seit elf Jahren kam es bei den Mozartstädtern daher zu Veränderungen. Mit Pepijn Lijnders wurde der ehemalige Co-Trainer von Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp als neuer Cheftrainer präsentiert, der gemeinsam mit seinen Assistenten Vitor Matos und Onur Cinel sowie Tormanntrainer Pedro Filipe Da Silva Pereira für neuen Schwung sorgen möchte, um die "Bullen" wieder zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Dafür hat man eine klare Idee, wie man zukünftig auftreten möchte, um dieses Ziel auch zu erreichen.

"Wir wollen angriffslustig auftreten und so oft wie möglich in der gegnerischen Hälfte bzw. nahe am gegnerischen Strafraum sein, wo wir mehr Tormöglichkeiten erzeugen können. Um das zu schaffen, müssen wir einen klaren Plan haben, wie wir angreifen und wie wir verteidigen wollen", erklärt Co-Trainer Vitor Matos auf der "Vereinsseite" und geht näher darauf ein, wie man in der Vorbereitung die Grundpfeiler für diesen Spielansatz schaffen möchte: "Wir haben einige spielähnliche Situationen in der Trainingseinheit geschaffen, in denen die Spieler ihre offensiven Positionen erkennen und sich auch der offensiven Interaktionen bewusst werden sollten, die sie durchführen mussten. Zu Ende ging unsere Morgensession mit einigen Abschlüssen, die eine große Variabilität in Bezug auf individuelle Technik aufwiesen (Flanken, hohe Bälle, außerhalb des Strafraums, Abstauber, Überlappungen)."

Ziel sei es laut dem Portugiesen aus der Salzburger Mannschaft, die mit den beiden Neuzugängen Janis Blaswich und Takuma Kawamuru und den Abgängen von Angreifer Sekou Koita, Kapitän Andreas Ulmer sowie ein paar Ergänzungsspielern nicht den ganz großen Umbruch erlebt hat, eine wahre Einheit zu schaffen. "Wir wollen eine Gruppe von Spielern, die verstehen, dass man jeden Tag und in jedem Training zum Champion wird, dass Anstrengung und Engagement uns auf die nächste Stufe bringen", so Matos, der dem aus der Red-Bull-Schule bekannten Gegenpressing weiterhin einen sehr hohen Stellenwert zuschreibt: "Es ist der Beginn unseres organisierten Chaos. Wir wollen keine Ordnung, wir wollen Organisation, die auf den Interaktionen unserer Spieler im Raum, aber auch in der Zeit basiert. All dies verbunden mit einem hohen und intensiven Gegenpressing, frei nach dem Motto, das Pep für das Team auf ein Flipchart geschrieben hat: Gegenpressing ist unsere Hauptwaffe."

CL-Gruppenphase als Ziel

Gemäß dem Salzburger Klub-Leitsatz "Veränderung ist eine Chance" will man seine Lehren aus der unbefriedigenden Vorsaison ziehen und sich spielerisch weiterzuentwickeln. "Wir werden mit Leidenschaft spielen, wir werden stets angreifen, wir werden widerstandsfähig sein, und wir möchten diejenigen sein, gegen die niemand spielen will", stellt Matos klar und zeigt sich mit den ersten Tagen im neuen Umfeld sehr zufrieden: "Die Art und Weise, wie uns alle im Klub willkommen geheißen haben, war unglaublich! Pep, Korny, Pedro und ich sind neu hier, aber wir haben uns vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt! Bemerkenswert war vor allem, wie aufgeschlossen und mit welch großem Eifer der Staff uns empfangen hat, um gemeinsam hart zu arbeiten und alles daranzusetzen, den Spielern die bestmögliche Umgebung für ihre Entwicklung und Leistung zu bieten."

Nun müssen die Salzburger-Profis es nur mehr schaffen, diese Grundlagen auch wieder regelmäßig und in den entscheidenden Spielen abzurufen, um am Ende der Saison in der Mozartstadt wieder Edelmetall in die Höhe stemmen zu können. Den ersten Schritt dazu muss man beim Pflichtspielstart am 26. Juli in der ersten ÖFB-Cup-Runde setzen, wo man als klarer Favorit im Duell gegen den FC Dornbirn für den ersten Sieg sorgen möchte. Nur wenige Tage später geht es dann mit der ersten Bundesliga-Runde los, wo man es zum Start mit Aufsteiger Grazer AK zu tun bekommt. Und dann wäre da noch die erfolgreiche Qualifikation für die Gruppenphase der Champions-League, bei der man nach zuletzt fünf Teilnahmen in Folge auch heuer wieder gerne dabei sein möchte. Doch dafür müssen erst noch zwei Runden überstanden werden.