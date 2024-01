Salzburg bricht ohne Capaldo ins Trainingslager auf

Tabellenführer Red Bull Salzburg fliegt am Donnerstag ins Trainingslager nach Marbella. Nicolas Capaldo wird die Reise nach Spanien nicht mitmachen.

Nicolas Capaldo wird nicht nach Spanien fliegen. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Wie bereits im Vorjahr wird Red Bull Salzburg sein Winter-Trainingslager auch 2024 im spanischen Marbella absolvieren. Am Donnerstag geht es für den österreichischen Serienmeister via München nach Andalusien, wo sich die Mannschaft zehn Tage lang auf die Frühjahrssaison vorbereiten wird. Für die 27 Spieler stehen in Marbella insgesamt zwölf Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele auf dem Programm.

Nicolas Capaldo wird die Reise nach Marbella aufgrund seiner Knie-Operation im Dezember nicht antreten und stattdessen ein Reha-Programm absolvieren. Auch die drei Afrika-Cup-Teilnehmer Karim Konaté, Sekou Koita und Dorgeles Nene werden Cheftrainer Gerhard Struber nicht zur Verfügung stehen. Die Liefering-Youngsters Lawrence Agyekum, Adam Daghim, Salko Hamzic und Raphael Hofer wollen ihre Chance hingegen ebenso nutzen wie Neuzugang Timo Horn.

Salzburg testet gegen Elversberg und Bodö/Glimt

In den beiden Testspielen bekommt es Salzburg mit dem deutschen Zweitligisten Elversberg (13. Jänner, 16 Uhr) und dem norwegischen Meister Bodö/Glimt (19. Jänner, 16 Uhr) zu tun. Die erste Trainingseinheit in Marbella werden die Mozartstädter noch am Donnerstag bestreiten.

"Für uns ist es wichtig, dass wir jeden Trainingstag intensiv nutzen, weil es schon Anfang Februar Schlag auf Schlag losgeht", erklärte Struber mit Blick auf das anspruchsvolle Startprogramm seines Teams. Am 2. Februar (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Salzburg im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK, eine Woche später (9. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es in der Liga zum Spitzenduell mit Sturm Graz. "Bis dahin wollen wir die Trainingseinheiten sehr aufmerksam leben, um unsere Prinzipien zu verinnerlichen und als Mannschaft noch mehr zusammenzuwachsen", so Struber.