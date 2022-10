Salzburg bezahlt Lehrgeld bei Heimniederlage gegen Chelsea

Im fünften Champions-League-Spiel war es schließlich soweit: Red Bull Salzburg muss sich heuer erstmals in der Königsklasse geschlagen geben und verpasste bei der 1:2-Niederlage gegen Chelsea wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale zu sammeln. Das lag vor allem an zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Auch beim zweiten Duell gegen den FC Chelsea bewies Red Bull Salzburg, dass es mit der europäischen Spitzenklasse durchaus mithalten kann. Bei der 1:2-Niederlage gegen die ballstarken Londoner musste man sich am Ende einem abgezockten Gegner aber schließlich doch im fünften Gruppenspiel der heurigen Champions-League-Saison erstmals geschlagen geben. "Es ist natürlich schade, dass so eine Serie vorbei ist. Wir müssen aber neidlos anerkennen, dass wir gegen einen starken Gegner gespielt haben. Die Qualität hat uns immer wieder vor Probleme gestellt und das ist einfach schwer zu verteidigen. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft. Speziell die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wir mit Mut auch solche Gegner vor Probleme stellen können", meint Cheftrainer Matthias Jaissle auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Hatte man zu Beginn der Partie sogar noch mehr Spielanteile, erhielt man nach dem frühen Führungstreffer durch Kovacic (23.) einen Dämpfer und wurde vom Tabellenfünften der englischen Premier League sichtlich aus dem Konzept gebracht. "Das erste Gegentor hat uns einen Schlag versetzt", gesteht Offensivspieler Noah Okafor in der "Mixed Zone" nach der Partie. "Wir haben danach etwas nachgelassen, aber man hat gemerkt, mit welcher unglaublichen Qualität sie den Ball haben laufen lassen."

Mutiger Auftritt in der zweiten Hälfte

Chelsea hatte nach dem Führungstor sichtlich Selbstvertrauen getankt, kontrollierte das Spielgeschehen weitestgehend und hätte nur wenig später beinahe auf 2:0 gestellt. Die Salzburger wirkten nervös, waren beim letzten Pass nach vorne zu ideenlos und im Abschluss zu überhastet, sodass sie Gäste-Keeper Kepa im ersten Durchgang kein einziges Mal wirklich prüfen konnten. "Ich würde die erste Halbzeit nicht komplett als schlecht bewerten. Bis zum Gegentor war das schon gut. Wir hatten die frühen Ballgewinne, aber haben es nicht geschafft, diesen Mut und die Aggressivität über die komplette Halbzeit beizubehalten", so Jaissle. Dass es nach den ersten 45 Minuten nur mit einem 0:1-Rückstand aus Sicht der Mozartstädter in die Pause ging, darf aber durchaus als glücklich bezeichnet werden. Zudem durfte man sich bei Keeper Philipp Köhn bedanken, der einen bärenstarken Auftritt hinlegte. "Er hat eine Weltklasse-Leistung gezeigt. Großes Kompliment, das ist nicht selbstverständlich", gab es Lob vom Chefcoach.

Cheftrainer Matthias Jaissle dürfte das seiner Mannschaft in der Pausenansprache auch deutlich gemacht haben, denn die Gastgeber präsentierten sich nach Wiederanpfiff wie ausgewechselt und belohnten sich für eine starke Anfangsphase mit dem Ausgleichstreffer durch Junior Adamu. "Wir wussten, dass wie Chelsea unter Druck setzen müssen. Das gelang uns in der zweiten Halbzeit wesentlich besser", sagt Luka Sucic und meint, dass man auf dem Auftritt gegen die Londoner definitiv aufbauen kann: "Wir sind junge Spieler, lernen auf jeden Fall daraus und dann wird es in der Zukunft besser werden."

Mit sechs Zählern belegt man nach dem klaren 4:0-Auswärtssieg der AC Milan gegen Dinamo Zagreb im Abendspiel nur mehr den dritten Tabellenplatz und hat nun beim abschließenden Gruppenspiel in Italien (2. November, 21 Uhr) ein wahres Endspiel vor der Brust. Dort geht es für den österreichischen Tabellenführer nicht nur um einen möglichen Einzug ins Achtelfinale, sondern auch das europäische Überwintern. "So ein Finale in San Siro vor ausverkauftem Haus zu spielen, ist schon eine geile Sache", sagt Sucic und auch Cheftrainer Jaissle blickt dem Showdown in Italien gespannt entgegen: "Es wird ein Alles-oder-nichts-Spiel und wir wollen auch dort unseren Matchplan auf den Platz bringen. Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Dass Milan eine Weltklasse Truppe hat, weiß jeder. Wir werden sehen, was wir von dort mitnehmen können."