Salzburg bereitet sich auf schwierigen Frühjahrsauftakt vor

Nach dem Jahreswechsel geht es für die Bundesligisten wieder an die Arbeit. Bei Tabellenführer Red Bull Salzburg stehen vor dem ersten Mannschaftstraining noch die traditionellen Leistungstest an, um sich für die kommenden Aufgaben zu wappnen. In vier Trainingswochen absolviert man drei Testspiele sowie ein Trainingslager, ehe zum Frühjahrsstart sofort zwei knifflige Prüfungen warten.

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz ist Red Bull Salzburg als Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Nun machen sich die Profis der Mozartstädter wieder zurück an die Arbeit und bereiten sich mit den gewohnten Leistungstests auf den Trainingsstart am kommenden Samstag vor. Anschließend wird sich das Team von Cheftrainer Gerhard Struber in vier Trainingswochen inklusive dreier Testspiele sowie dem Trainingslager im spanischen Marbella auf den Re-Start im Frühjahr einstellen, wo mit dem Cup-Viertelfinale gegen den LASK (2. Februar, 18 Uhr, LIVE! auf kicker) sowie dem Liga-Auftakt gegen Sturm Graz (9. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) zwei schwierige Prüfungen anstehen.

Anders als in den Jahren zuvor sind die Salzburger heuer allerdings nur mehr zweispurig unterwegs, nachdem man am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase eine späte 1:3-Niederlage gegen Benfica Lissabon kassierte und als Gruppenletzter erstmals seit sieben Jahren nicht europäisch überwinterte. In der Vorsaison war man unter Ex-Cheftrainer Matthias Jaissle noch zumindest in die Europa League gekommen, vor zwei Jahren erreichte man sogar erstmals in der Red-Bull-Ära das Achtelfinale der Königsklasse. Dieses Jahr können sich Struber und Co. nun voll und ganz auf die Titelverteidigung in der Meisterschaft sowie den Gewinn des ÖFB-Cups konzentrieren. Speziell im Pokalbewerb hat man nach dem frühen Aus im Vorjahr gegen den späteren Sieger Sturm Graz wieder etwas gutzumachen.

Drei Spieler beim Afrika-Cup

Coach Struber erwartet im Gespräch auf der "Vereinsseite" von seinen Spielern in den kommenden Wochen vollsten Einsatz, um zum Re-Start im Februar in bestmöglicher Form zu sein: "Ich freue mich, dass wir wieder loslegen und unsere Spieler wieder in Taxham begrüßen können. Für uns gilt es jetzt, die nächsten Wochen intensiv zu nutzen, um noch besser zusammenzuwachsen und gemeinsam an unserer Spielidee zu arbeiten. Für uns geht es ja gleich gegen starke Gegner los, darauf werden wir uns bestmöglich vorbereiten." Allerdings muss der Cheftrainer des österreichischen Serienmeisters einige Spieler vorgeben. Nicolas Capaldo ist nach seiner Knieoperation und der anschließenden Therapie in seiner Heimat Argentinien noch nicht in Salzburg, das Trio Maurits Kjaergaard, Oumar Solet und Aleksa Terzic wird nach längeren Verletzungspausen erst langsam wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können.

Zudem fehlen dem Ligaprimus mit Sekou Koita, Karim Konate und Dorgeles Nene zusätzlich drei Spieler, die mit ihren jeweiligen Heimatländern beim Afrika-Cup im Einsatz sein werden. Während die beiden Angreifer Koita und Nene für Mali in den Kader einberufen wurden, geht Stürmer Konate für die Elfenbeinküste auf Torjagd. Die Rückkehr nach Salzburg hängt vom Abschneiden ihrer Teams beim Großturnier ab, sodass die Salzburger vorerst ohne sie planen müssen. Dafür erhält Youngster Adam Daghim die Chance, sich beim Profiteam zu beweisen. Der Nachwuchsspieler aus Dänemark sammelte im Herbst für Kooperationsklub Liefering in neun Ligaspielen stolze sieben Scorerpunkte und bewies auch in der Youth League mit vier Toren in sechs Einsätzen seinen Torriecher.

Offizieller Trainingsstart beim österreichischen Serienmeister ist am 6. Jänner, anschließend geht es von 10. bis 20. Jänner ins Trainingslager nach Marbella, wo für die Salzburger Testspiele gegen den deutschen Zweitligisten SV Elversberg und den norwegischen Erstligisten FK Bodö/Glimt anstehen. Am 27. Jänner hat man vor dem Pflichtspielstart im Februar zudem noch einen Test gegen den polnischen Klub Slack Breslau vor der Brust.