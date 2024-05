Salzburg befördert Youngster Paumgartner

Mit Tim Paumgartner darf sich ab der kommenden Saison ein Nachwuchstalent des FC Liefering künftig bei Kooperationsklub Red Bull Salzburg versuchen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim entthronten Meister bis Sommer 2028.

Nach der ersten titellosen Saison seit elf Jahren und dem Ende der Meisterserie wird es bei Red Bull Salzburg zu Veränderungen kommen. Auch am Kader wird es Adjustierungen geben, eine davon nehmen die Mozartstädter nun jetzt schon vor. So wechselt Mittelfeldtalent Tim Paumgartner von Kooperationsklub FC Liefering zu den "Bullen, wo der 19-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet.

Paumgartner schnürt seit Sommer 2017 seine Schuhe für den Nachwuchs der Salzburger und kam in der U 15, U 16 und U 18 der Red Bull Fußball Akademie zum Einsatz. Während dieser Zeit konnte er auch drei Titel bejubeln. Bei Zweitligist Liefering zählte der gebürtige Kuchler zum Stammpersonal und stand in der aktuellen Saison in 22 Ligaspielen sowie sieben Partien in der UEFA Youth League auf dem Platz.