Salzburg-Akademie unter den umsatzstärksten weltweit

Bei der Nachwuchsarbeit zählt Red Bull Salzburg längst du den ganz Großen. Das beweisen auch die generierten Transfererlöse der Akademieabgänger.

Gleich fünf Leistungsträger (Seiwald, Sesko, Köhn, Okafor, Adamu) gab Red Bull Salzburg letzten Sommer ab und nahm für das Quintett kolportiert über 70 Millionen Euro ein. Längst spielt eine Fülle an Ex-"Bullen" in den Topligen Europas tragende Rollen, die prominentesten sind wohl Erling Haaland von Manchester City, Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool oder Sadio Mané, der die ganz große Bühne vor einem halben Jahr verlassen und sich Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien angeschlossen hat.

Der Salzburger Nachwuchs bürgt für Qualität, das ist inzwischen weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Eine Studie des CIES, des Internationalen Zentrums für Sportstudien der FIFA, belegt nun den Einfluss der Salzburg-Akademie auf den internationalen Transfermarkt. Bei den generierten Transfersummen der Absolventen liegt das Nachwuchszentrum des österreichischen Serienmeisters weltweit auf Platz elf.

Kriterium ist dabei, dass die Spieler im Alter zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Saisonen im Verein ausgebildet werden mussten, womit die geannten Haaland und Mané für Salzburg gar nicht in die Wertung kommen. Neben Szoboszlai zählen etwa Xaver Schlager und Konrad Laimer zu den bekanntesten Absolventen der "Jungbullen"-Akademie.

Stattliche 249 Millionen Euro haben diese in den letzten zehn Jahren umgesetzt, womit Salzburg nur knapp hinter Atalanta Bergamo die Top ten verpasst. Ganz oben auf der Liste findet sich Benfica Lissabon mit 516 Mio., gefolgt von Ajax Amsterdam (376 Mio.) und Olympique Lyon (370 Mio.) Real Madrid liegt mit seiner "Fábrica" auf Rang vier (364 Mio.), während Barcelonas "La Masía" im vergangenen Jahrzehnt nur noch für ein Transfervolumen von 189 Millionen sorgte, was den enttäuschenden 22. Platz bedeutet.