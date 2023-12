Saltimbocca: Testroets Gericht für Tore

Beim Gastspiel in Mannheim traf Pascal Testroet in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Diesen Treffer hatte die Wirtin der Vereinsgaststätte vom FC Ingolstadt zuvor prophezeit.

Erzielte in Mannheim in der Nachspielzeit den Ausgleich: Pascal Testroet. IMAGO/Stefan Bösl

Beim aktuell Letzten (4:1 bei Freiburg II) und Vorletzten (2:1 in Duisburg) der 3. Liga feierte der 1. FC Ingolstadt in der laufenden Spielzeit seine einzigen beiden Auswärtssiege. Bei Kellerkind Mannheim wollten die Schanzer vergangenen Samstag ihre unzufriedenstellende Bilanz in der Fremde (vor der Partie beim Waldhof sieben Punkte aus acht Partien) aufpolieren. Doch erneut wurde beim FCI die Diskrepanz zwischen Heim- sowie Auswärtsspielen deutlich.

Nach einem "sehr zerfahrenen Spiel", wie Marcel Costly zugab, sprang für Ingolstadt "nur" ein später Punktgewinn heraus: Pascal Testroet hatte erst in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand erzielt. "Wir haben die absolute Moral und Mentalität gezeigt, die wir uns vorgenommen hatten. Dadurch ist uns zum Schluss der wichtige Ausgleich gelungen und wir nehmen einen verdienten Punkt mit", erklärte der Torschütze.

Unsere Wirtin hat prophezeit, dass 'Paco' ein Tor schießt. Michael Köllner

Dass ausgerechnet der 33-Jährige ausglich, überraschte Trainer Michael Köllner nicht - im Gegenteil: "Unsere Wirtin hat prophezeit, dass 'Paco' ein Tor schießt. Das war letztes Mal auch so, als sie ihm Saltimbocca gekocht hat", wird der 53-Jährige vom "Donaukurier" zitiert. Das "letzte Mal" dürfte vor etwas mehr als einem Monat gewesen sein, kurz bevor der gebürtige Bocholter gegen Dortmund II (1:1) sein erstes Saisontor geschossen hatte.

Vielleicht geht Testroet nun häufiger Saltimbocca essen und verhilft anschließend seinem Klub weiterhin in Reichweite mit Platz drei zu bleiben. Denn trotz vier Partien ohne Niederlage beträgt der Rückstand auf den formstarken Tabellendritten aus Verl fünf Punkte. "Es gilt, weiter Konstanz zu zeigen und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Wir wollen bis zum Jahresende noch so viele Punkte wie möglich holen", gibt Costly in der Vereinsmitteilung das Ziel für die verbleibenden drei Spiele vor.

Ingolstadt will den Punkt in Lübeck "vergolden"

Anfangen kann die Köllner-Elf mit diesem Vorhaben am Samstag (14 Uhr) beim VfB Lübeck - erneut also ein Gastspiel bei einem abstiegsbedrohten Team. "Der Punkt wird dann etwas wert sein, wenn wir in Lübeck gewinnen. Dann können wir den Punkt vergolden", hatte der Coach bereits nach der Partie in Mannheim erläutert.