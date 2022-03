Drei Eckball-Treffer entscheiden: Neuseeland sichert sich Play-off-Ticket

Neuseeland hat in der Ozeanien-Qualifikation seinen Favoritenstatus klar bestätigt. Im Finale ließen die Neuseeländer den Salomon-Inseln vor allem in der Luft keine Chance.

Das Endspiel der WM-Qualifikation Ozeanien war für beide Verbände von großem Wert, immerhin würde der Sieger nur noch einen Schritt von der WM in Katar entfernt sein, der Sieger muss im Play-off-Spiel gegen den Vierten der CONCACAF-Runde ran. Neuseeland, letztmals bei der WM 2010 in Südafrika dabei, ging als klarer Favorit in das Duell mit den Salomonen. Der pazifische Inselstaat hatte nach dem 3:2-Sieg im Halbfinale gegen Papua-Neuguinea die große Chance, erstmals an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Anfangs hielten die Salomonen noch gut dagegen und wagten über Nawo den ersten Vorstoß, wodurch Marinovic allerdings nicht wirklich geprüft wurde (10.). Der kleine pazifische Inselstaat wehrte sich anschließend mit hartem Einsteigen und einer giftigen Spielweise, doch schnell wurde klar, dass er nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hat. Gerade Standards und hohe Flanken wurden zur nicht bewältigbaren Herkulesaufgabe für die Salomonen: Erst köpfte Tuiloma eine Ecke ins Netz (23.), dann sorgte Wood freistehend nach einer Flanke für den 2:0 Pausenstand (39.).

Bell verwandelt Ecke direkt

Auch im zweiten Abschnitt schafften es die Salomonen gegen Neuseeland nie wirklich über die Mittellinie, sodass das Finale weiterhin äußerst einseitig blieb. Zudem sorgte eine direkt verwandelte Bell-Ecke, bei der Keeper Mango nicht sonderlich gut aussah, früh für die Entscheidung (49.).

Anschließend blieb Neuseeland weiter am Drücker, Woods zweiter Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt (64.). Wenig später war es erneut Tuiloma, der nach einer Ecke von de Vries seinen Doppelpack perfekt machte (69.) und damit das dritte Tor nach einer Ecke erzielte. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon entschieden, der eingewechselte Garbett machte in der Nachspielzeit den Endstand von 5:0 perfekt (90.+1). Somit müssen die Salomonen ihren Traum von der WM erst einmal wieder für die nächsten vier Jahre ruhen lassen.

Tore und Karten 0:1 Tuiloma (23', Kopfball) 0:2 Wood (39', Kopfball) 0:3 Bell (49', Rechtsschuss) 0:4 Tuiloma (69', Kopfball) 0:5 Matthew Jimmy David Garbett (90' +1, Rechtsschuss) Salomonen Atkin Kaua (10. ), Leon Kofana (79. ) Neuseeland Stamenic (35. ) Salomonen Phillip Mango - Molis Junior Gagame, Iani Lagwai Kalu, Leon Kofana , Prince Tahunipue - Atkin Kaua , Lea'alafa, Hadisi Aengari Gagame , Alwin Hou - Joses MacPaulson Nawo , Raphael Ohanua Lea'i Jr Einwechslungen 35. Adrian Rickson Mara für Alwin Hou

75. Don Keana für Atkin Kaua

75. Mohammad Ali Mekawir für Joses MacPaulson Nawo

86. David Supa für Hadisi Aengari Gagame Reservebank Harold Nauania (Tor), Carlos Liomasia, Gagame Feni, Jerry Lou Donga, Junior David, Junior Petua, Molea Toata Tigi Neuseeland Marinovic - Payne , Smith, Nando Zen Pijnaker, Francis de Vries - Bell , Tuiloma , Greive , Stamenic , Rogerson - Wood Neuseeland Aufstellung Marinovic - Payne , Smith, Nando Zen Pijnaker, Francis de Vries - Bell , Tuiloma , Greive , Stamenic , Rogerson - Wood Einwechslungen 54. Matthew Jimmy David Garbett für Stamenic

54. Elijah Henry Just für Greive

72. Niko Mario Patrick Kirwan für Payne

72. McCowatt für Rogerson

83. Andre Ernest De Jong für Wood Reservebank Cacace, Reid, Howieson, Champness, Jamie Spencer Searle, Matthew Gould, Nikko Daniel Boxall

Das interkontinentale Play-off-Spiel gegen den CONCACAF-Vierten findet am 13. oder 14. Juni in Katar statt. Bereits diesen Freitag werden die Gruppen für die WM ausgelost.