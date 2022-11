Salman: Homophobe Aussagen "aus dem Zusammenhang gerissen"

Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hat mit seinen Aussagen über Homosexualität weltweit für Entsetzen gesorgt. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet und fühlt sich missverstanden.

Er bedauere, dass seine Äußerungen "aus dem Zusammenhang gerissen" worden seien, schrieb der frühere Nationalspieler am Mittwoch bei Twitter. "Es ist weder unsere Religion noch unsere Natur, zu beleidigen oder zu verletzen", versuchte sich der 60-Jährige zu erklären und führte aus: "Jeder ist in Katar willkommen, aber unsere Religion und Kultur wird sich durch die Weltmeisterschaft nicht ändern."

Salman sagte in der am Dienstag ausgestrahlten Dokumentation "Geheimsache Katar" vor laufenden Kameras in einem Interview, Homosexualität sei "haram" - im Islam verboten. Das Interview wurde daraufhin von einem Offiziellen des Organisationskomitees abgebrochen. Salmans Aussage schlug international hohe Wellen bei Politik, Menschenrechtsorganisationen und LGBTQI+-Organisationen.

Außenministerium plant keine Reisewarnung

Das Auswärtige Amt hat durch seine Sprecherin Andrea Sasse die abwertenden Äußerungen über Homosexuelle verurteilt. Eine Warnung für LGBTQI+-Personen für Reisen in das Emirat während der WM plant das Außenministerium aber derzeit nicht. Katar beteuert seit Monaten, dass auch LGBTQI+-Personen bei der Endrunde "willkommen" seien, sofern sie die lokale Kultur respektierten.

Die Kapitäne mehrerer europäischer Nationalmannschaften, darunter von Deutschland, Frankreich und England, haben angekündigt, während des Turniers Armbinden in Regenbogenfarben mit der Botschaft "One Love" zu tragen.

Neuer und Goretzka werden deutlich

Die Nationalspieler Manuel Neuer und Leon Goretzka fanden nach den verstörenden Aussagen von Salman deutliche Worte. "Das passt keineswegs in unser Weltbild, was wir haben", sagte der Bayern-Keeper. "Das ist inakzeptabel und sehr traurig, so was zu hören."

Goretzka hatte bereits nach dem 6:1-Sieg gegen Werder Bremen am Dienstagabend die Äußerungen scharf kritisiert. "Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend", sagte der 27-Jährige. "Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen."