Saller spürt Verunsicherung: "Führung wurde zur Last"

Nachdem der SSV Jahn Regensburg Anfang Februar in Duisburg gewonnen hatte, wuchs der Vorsprung des Tabellenführers auf den Relegationsplatz auf elf Punkte an. Rund einen Monat später führen die Oberpfälzer zwar noch immer die 3. Liga an, die Formkurve zeigt jedoch alarmierend nach unten.

Beim Jahn läuft es gerade nicht. Der eigentlich so souveräne Tabellenführer hat das Siegen seit mittlerweile vier Spielen verlernt, verlor zuletzt 1:3 bei abstiegsbedrohten Mannheimern. Weil die Regensburger nur einen Punkt aus den vorangegangenen vier Duellen holten, ist der Elf-Punkte-Vorsprung drastisch gesunken. Während die ebenfalls kriselnden Dresdner drei Zähler entfernt auf dem Relegationsplatz lauern, sitzt Aufsteiger Ulm dem Jahn mit 51 Punkten noch tiefer im Nacken.

Enochs fehlen die "letzten Prozentpunkte"

Beim SV Waldhof standen die Zeichen nach dem ersten Durchgang eigentlich auf Sieg, nach dem Seitenwechsel folgte allerdings ein kolossaler Leistungsabfall, der nach nicht einmal 15 Minuten mit dem Rückstand bestraft wurde. "Die Führung wurde uns in der zweiten Hälfte paradoxerweise zur Last", resümierte ein konsternierter Benedikt Saller. Regensburgs Kapitän konnte "die Verunsicherung spüren", was einem Team wie dem Jahn "nicht passieren" dürfe. "Wir müssen jetzt bei uns bleiben und versuchen, mit Mut in die nächsten Spiele zu gehen", forderte der Linksverteidiger auf der Vereinswebsite und zieht die erste Hälfte als Maßstab fürs anstehende Spiel gegen den FC Ingolstadt heran.

Trainer Joe Enochs kritisierte, dass "die letzten Prozentpunkte" gefehlt haben und ärgerte sich das Vorgenommene "nicht auf den Platz" gebracht zu haben, obwohl der Jahn "wusste, was uns hier erwarten wird". Konrad Faber etwa nahm nach dem Doppelschlag eine gewisse Dynamik wahr, "gegen die schwer anzukommen war". Bei allen Beteiligten war die deutliche Unzufriedenheit der zweiten Hälfte spürbar.

Für die Regensburger stehen nun drei Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. Schon am Samstag ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) kommen die Schanzer ins Jahnstadion. Sollte die Negativserie auch in den kommenden Wochen anhalten, gerät der vor ein paar Spieltagen noch als sicher geglaubte Aufstieg in die 2. Bundesliga in große Gefahr.